El brutal zasca de Manolo Lama a la UEFA por el ninguneo a Vinicius

La UEFA publicó la lista de nominados al Jugador del Año de la temporada 2022/2023. Por un parte, Kevin De Bruyne, Lionel Messi y Erling Haaland son los candidatos al galardón individual que se conocerá el próximo 31 de agosto en el Foro Grimaldi de Mónaco. La otra cara de la moneda es para Vinicius. El brasileño no está en la lista de los 10 mejores del mundo y eso desató mucha polémica. "Los criterios elegidos son por un grupo de estudio técnico que se basan en función de su rendimiento tanto en los clubes de los aspirantes como en sus selecciones. Votaron entrenadores y periodistas especializados, teniendo en cuenta que los entrenadores no podían dar sus votos a futbolistas de su mismo equipo", afirma la UEFA para explicar así todo el procedimiento.

El periodista de COPE, Manolo Lama, se mostró tajante a la hora de opinar sobre este hecho. "Pero, ¿de verdad los de la UEFA saben de fútbol?", dijo. Los datos de Vinicius ahí están. El atacante disputó 55 partidos oficiales con el Real Madrid marcando 23 goles y dando 21 asistencias. En la Liga de Campeones anotó 7 goles en 12 partidos. Futbolistas como Gündogan, Brozovic, Rice, Mac Allister o Jesús Navas se encuentran por delante de él.

La base de datos Odds Scanner afirma que Vini Jr. es el tercer jugador más valioso del mundo. Se han actualizado los valores de mercado de los jugadores presentes en las principales ligas europeas. Con una excelente temporada en el Manchester City, ganando la Premier League y la Champions League, Haaland ganó nuevo valor y ahora comparte el podio con Mbappé, uno de los pocos jugadores del PSG que no se devaluó en esta nueva actualización. Ambos jugadores valen ahora €180 millones.

Vinicius Jr. está justo detrás, en tercer lugar, con un nuevo valor de €150 millones. Con una valoración de €30 millones, el brasileño aventaja a Jude Bellingham por una diferencia de €20 millones. Cierra la lista Rodrygo, el doble de Vinicius en el Real Madrid, valorado en €100 millones. Tras sufrir su octava devaluación desde 2019, cuando valía €180 millones, el valor actual de Haaland y Mbappé y el más alto de su carrera, Neymar se ha caído del top 10 de jugadores más valiosos, de hecho, el futbolista solo ocupaba el puesto 71.

Además, la última temporada de Vinicius queda marcada por todas las polémicas vividas por el tema del racismo. "No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas", aseguró.