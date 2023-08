Bellingham o la transición modélica

Durante este verano meterse en las redes sociales ha sido una fiesta para los seguidores del Real Madrid. El nuevo Twitter de Elon Musk te llena el timeline de chorradas adictivas que no aportan nada y de muchísimos usuarios que conocían al detalle los movimientos en torno al fichaje de Kylian Mbappé por el club blanco. Todas las semanas eran claves, casi todos los días definitivos y ese último minuto era cuando iba a hacerse la operación, sin ningún tipo de duda. Ponían hasta fechas límite, que luego nunca se cumplían. Ha sido, para los que entran en las redes, mes y medio agotador, de esperanzas no cumplidas, de deseos, pues, insatisfechos. La realidad es que Mbappé puede aterrizar este verano si el PSG decide ponerlo a la venta y llega a un acuerdo con el futbolista, pero puede también que eso no termine de ocurrir. Al menos esa ha sido la postura del Real Madrid durante todo este tiempo en el que se han mezclado inventos y verdades y en el que Mbappé y el PSG, y eso no hay duda, han sido incapaces de encontrar un punto de unión.

Desde Valdebebas se ha mantenido la prudencia y el silencio. No era su guerra. Ya lo fue el año pasado y la experiencia no fue nada buena. Así que ha tocado esperar respecto a Mbappé y seguir haciendo el trabajo planeado desde hace tiempo. Este verano y esta temporada, hasta ahora mismo, están protagonizadas por otro nombre: el de Jude Bellingham. A sus 20 años, el centrocampista inglés es uno de los futbolistas más atractivos del momento, por habilidades, energía, años y madurez. Ha crecido deportivamente en el Borussia Dortmund, un lugar donde los jóvenes entran sin complejos en el fútbol de élite y llega este curso al Real Madrid para llevar a cabo ya, de manera definitiva, la transición de la que tanto habló Ancelotti el año pasado. En un mercado rácano y asfixiado frente a la potencia que exhiben la Premier y Arabia Saudí, el Real Madrid se ha hecho con Bellingham por 103 millones de euros, un potente desembolso porque se apuesta por un futbolista que tiene que guiar al equipo en el futuro. Y eso es ahora.

Con Bellingham, el centro del campo no puede ser más espectacular. Los viejos rockeros: Modric y Kroos, junto a la fuerza ya conocida de Valverde y las promesas que tiene que cumplir Camavinga. Tchouaméni, además, parece listo para unirse a la fiesta tras una buena pretemporada y aún hay que contar con Ceballos, que se ha lesionado. Además, está Brahim, otro de los futbolistas que ha llegado. Y Güler, otro joven que apunta muy alto, pero que ha empezado de baja.

El Real Madrid fichó rápido y con precisión, y cuando hizo falta porque el mercado ofrecía la oportunidad, como el caso de Güler, no dudó. Así, antes, ya se había hecho con Fran García para la banda izquierda, donde Mendy, ahora lesionado, puede perder el papel principal que tenía hace dos años y también con Joselu, el delantero que jugó en el Espanyol, ex del Real Madrid, de 33 años, experimentado goleador, que ofrece muchas soluciones y así poder dibujar planes distintos. Su gol de chilena este verano es su carta de presentación.

No está claro qué equipo va a presentar Ancelotti, sobre todo en el centro del campo. En portería, tras la lesión de Courtois, hay que fichar un portero que sea titular y atrás, está la duda de Fran García o Mendy. Delante, en principio, Rodrygo y Vinicius tienen toda la pinta de fijos. Es en el medio donde las variantes se multiplican exponencialmente. El entrenador italiano puede apostar por lo de siempre: Kroos y Modric, para llevar el ritmo de los partidos y mandar o dibujar un equipo muy físico y agresivo. Puede ser un Real Madrid que domine, que espere o que presione al rival como no ha hecho nunca porque las veces que lo ha intentado otros años, no ha estado coordinado. Ahora tiene hombres para eso.

Es probable que Ancelotti mezcle los dos equipos y que en cada partido cambie la manera de jugar un par de veces. Es su forma de entrenar: elegir para cada momento la mejor opción sin corsés ni complejos.

Se presenta una temporada ilusionante porque el Madrid tiene un equipo para ser importante. Según la pretemporada tiene que ajustarse atrás, encontrar algo más de gol, seguir esperando a Mbappé y todos los demás, despedirnos de Twitter.