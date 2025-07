Mariona Caldentey, la estrella a la sombra

Mariona Caldentey decidió abandonar el Barcelona el verano pasado para marcharse al Arsenal. Dejaba el equipo en el que había jugado durante diez años, con el que había ganado tres de las últimas Champions, por otro que no la ganaba desde hacía casi 20 y que no ganaba su Liga desde hacía cinco años.

El Arsenal no ganó la Premier, que fue para el Chelsea por sexto año consecutivo, pero si ganó la Champions al derrotar al Barcelona en la final. La arriesgada decisión de Mariona tuvo premio y ahora es una de las candidatas al Balón de Oro, aunque ella prefiere no preocuparse de esas cosas.

«A ver, con lo que sueño es con ganar la Eurocopa. Obviamente cuando las cosas a nivel colectivo van bien es mejor para el nivel individual y cuando a nivel individual rindes es mejor para el equipo. Al final lo que importa son los títulos colectivos, es el equipo y estamos centradas en eso. Obviamente el Balón de Oro si se queda en España nos haría mucha ilusión a todas», decía antes de comenzar el campeonato.

Mariona ha sido una jugadora fundamental en los éxitos del Barcelona y de la selección, aunque siempre ha estado a la sombra de Alexia y de Aitana. Algo que ella asume con naturalidad. «Yo me siento querida y valorada sobre todo por la gente con la que estoy cada día, que es con quienes trabajamos y quienes nos ven cada día. Creo que hay muchas jugadoras muy buenas, es difícil cuando solo tienes que hablar de una y a mí eso no me importa. A todo el mundo le hace ilusión ganar cosas, pero lo que queremos es ir a por los títulos colectivos. Yo me siento super querida y valorada por la gente que tengo alrededor y eso es lo más bonito», reconoce la jugadora del Arsenal.

Mariona ha sido fundamental para su equipo, pero está siendo menos decisiva en la selección. Solía ocupar el extremo izquierdo del campo, pero la irrupción de Claudia Pina la ha desplazado a la derecha. «Yo lo que quiero es jugar. Montse ya que decida. Cuando vengo a la selección suelo jugar más por fuera y estoy más acostumbrada con ellas a jugar por ahí. En el club he acabado jugando más dentro por necesidad del equipo, por contexto y también me he adaptado bien. Creo que poder jugar en muchas posiciones y es bueno para mí. Donde decida Montse y donde pueda ayudar más al equipo, estoy abierta a todo», dice ella.

«Es una jugadora que entiende muy bien el juego, en la Eurocopa está haciendo un trabajo bueno para el equipo, la utilizamos en las dos bandas y ella es capaz de adaptarse y dar las alternativas al equipo. Es una jugadora de ataque, pero entiende muy bien a nivel defensivo lo que queremos. Creo que es una extremo que interpreta muy bien las situaciones intermedias y eso es una labor imprescindible en el equipo», la elogia la seleccionadora.

Ese trabajo más de equipo se aprecia en su cuenta de goles. Sólo ha marcado uno, que podían ser dos si hubiera acertado con el penalti que lanzó contra Suiza. Mariona brilla menos, pero ella se reconoce como una jugadora mejor después de su experiencia en Inglaterra. «La valoración de mi primer año es muy positiva, creo que hubo un tiempo de adaptación, pero fue bastante rápido, me lo pusieron muy fácil, me han ayudado mucho y encontrarme en situaciones diferentes, en contextos diferentes lo que hace es enriquecerme como jugadora, hacerme crecer. He jugado mucho más atrás de lo que la había hecho y eso hace que mejore otras facetas del juego y creo que todo eso es positivo para mí», reconoce. Ahora puede cerrar un año perfecto.