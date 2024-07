Más de 50.000 ingleses y solo 10.000 españoles: la vergüenza de las entradas de la Euro y el aviso de Dani Olmo

España o Inglaterra, sólo una de las dos selecciones se alzará con el título de campeona de la Eurocopa. La Roja o los ‘Three Lions’ sucederá a Italia en lo más alto del Viejo Continente. Si los de Luis de la Fuente ganan el torneo se convertirán en la selección que más títulos de Eurocopa tiene superando a Alemania. Mientras que si la victoria cae del lado inglés será la primera Eurocopa que ganen.

Sin embrago lo que debería ser la gran fiesta del fútbol se ha visto empañado por el reparto en entradas. Una desproporción entre ambos países que indigna no solo a los aficionados sino también a la RFEF.

El limitado número de entradas asignado a la RFEF ha provocado críticas hacia la organización del torneo por parte de la UEFA. La federación ha expresado su descontento y considera que el reparto no solo es insuficiente para cubrir la alta demanda, sino que también es injusto en comparación con las entradas asignadas a los aficionados ingleses. Este desequilibrio ha elevado la tensión hasta el punto de llegar a presentar una queja formal.

11.000 frente a 50.000

Se calcula que la hinchada española solo contará con un total de 11.500 asientos en un estadio con capacidad para más de 74.000 personas. Aunque la UEFA garantiza 10.000 entradas para cada federación que llega a la final, se espera que el equipo de Gary Southgate sea apoyado por unos 50.000 hinchas pero, ¿a qué se debe esta diferencia?

Uno de los motivos principales parece ser que, una vez repartidas las entradas a cada federación, la organización adjudica el remanente a páginas web (la mayoría de ellas inglesas), que las comercializan.

El director de El Larguero Manu Carreño exigió explicaciones a la Federación. "La RFEF asegura que solo dispone de 7.000 entradas. "Alguien aquí tiene que explicar qué ha pasado. No sé quien. No sé de quien es la culpa. Solo sé que el domingo vamos a ver a mas de 50.000 ingleses y 8.000 españoles".

Finalmente, la selección española estará respaldada por unos 11.000 seguidores en la final de la Eurocopa que disputará el domingo ante Inglaterra en el Olímpico de Berlín, con entradas ya agotadas de 95 euros y disponibles a cuentagotas de categoría mayor, de entre 300 y 2.000 euros, con la dificultad añadida de encontrar un vuelo, ya sin oferta en los directos desde Madrid porque el aeropuerto de Berlín no admite más llegadas. Lograr una entrada para la final de la Eurocopa 2024 se ha convertido en una misión prácticamente imposible para cualquier seguidor de la selección española. A los precios elevados se suma la dificultad de acceder a la compra a través de la página habilitada por UEFA, con códigos.

La organización del torneo da prioridad a los que compraron entradas antes. La UEFA premia la fidelidad y tendrán acceso antes los seguidores que ya hayan acudido a presenciar algún encuentro del torneo.

El aviso de Dani Olmo

No obstante y a pesar de la diferencia de seguidores en el estadio en la selección están tranquilos y Dani Olmos lanza un aviso a navegantes: “No lo sabía, pero habrá 11.000 en el estadio y 48 millones en España. No tenemos ningún problema. A la afición española la sentimos muy cerca, en ese partido también. Al final hay un gran grupo de afición que nos viene a apoyar. No hay ningún problema con eso”, dijo al respecto el jugador.