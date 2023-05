Melissa Satta estalla contra los que la culpan de la lesión de Berrettini "por exceso de sexo":

La presentadora y modelo Melissa Satta ha concedido una profunda entrevista en ‘Vanity Fair’ en la que ha hablado de su relación con el tenista italiano Matteo Berrettini y también ha recordado a Kevin Prince Boateng, su exmarido. Las declaraciones más destacadas de la entrevista realizada por Silvia Bombino han sido sus palabras sobre las relaciones intimas que mantiene con Berrettini. Sobre todo, cuando ha desmentido que la lesión del tenista, número 14 del ranking ATP, haya sido por exceso de sexo.

Matteo Berrettini, tenista número 14 del mundo, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la prensa del corazón en Italia tras confirmarse su romance con la modelo Melissa Satta, también presentadora de televisión que se dio a conocer después de mantener una larga relación con Kevin-Prince Boateng, con el que tuvo un hijo.La modelo y presentadora Melissa Satta y el tenista Matteo Berrettini forman "la nueva pareja del año del deporte" según la prensa italiana que no ha tardado en hacerse eco de la "fogosidad" de la modelo. Y que Satta, ex de Kevin-Prince Boateng, futbolista ex del Barcelona y Las Palmas sorprendió en 2012 al confesar el motivo de las lesiones del Futbolista. "La razón por la que Boateng está siempre lesionado es porque hacía el amor 10 veces al día". Y añadió: "Que tengamos relaciones 10 veces al día no me convierte en una ninfómana".

A partir de ahí, los medios transalpinos la señalan como la culpable de los flojos resultados del tenista y causar sus lesiones por un "exceso de sexo".

Ya me pasó con Boateng

"Con mi exmarido, que sufría pubalgia, me atacaron diciendo que teníamos demasiado sexo y que esa era la causa de sus problemas físicos. Lástima que (lo de Matteo) sea una lesión en el mismo sitio que la de 2021, cuando yo no le conocía. Pero en cualquier caso, ¿de verdad tengo que responder ante esta gente?", ha cuestionado la maniquí.

"No lo cuantifico mie relaciones sexuales, pero les aseguro que somos como todos los que están juntos. Estuve con mi exmarido durante 10 años y el sexo nunca disminuyó. Depende de cómo establezcas la relación, si trabajas en ella o la dejas ir", añade Melissa Satta.

Estas criticas ya llevaron a Matteo Berrettini a pronunciarse. En declaraciones recientes a Eurosport, el italiano declaró: "Me hace sonreír porque significa que el tenis es uno de los deportes más populares en Italia. Todo el mundo habla de él y me ve por ahí". También dijo: "Sobre el compromiso me cuesta responder, no concibo cómo una relación puede permitirte no hacer tu trabajo, pero la gente habla. Vivimos en la era de las redes sociales, donde todo el mundo puede decir cualquier cosa y me parece que se ha perdido la educación general. Al final, sin embargo, soy feliz, esto es lo que importa".

Lo cierto es que, a pesar de las críticas, la pareja está cada día más enamorada y ella ya se deja ver en los torneos que disputa el italiano.

La relación salió a la luz el pasado mes de enero cuando la modelo y el tenista fueron 'cazados' a la salida de un restaurante de Milán y, según los medios italianos, habrían pasado la noche en casa de ella. Ahora, Satta ha desvelado cómo se conocieron el tenista y ella: "Fue en Miami, en una cena con amigos en común. Hablamos, intercambiamos números de teléfono y a partir de ahí empezamos a mantener el contacto. Al día siguiente nos fuimos los dos, mi vida está en Milán y él vive en Montecarlo. Después llegaron mil chats en WhatsApp que nunca terminaban", ha comentado.