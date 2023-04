La "pareja del año" en el deporte y una polémica frase: "¿Sus lesiones?... lo hacemos 10 veces"

Matteo Berrettini, tenista número 14 del mundo, es uno de los grandes protagonistas de la prensa del corazón en Italia tras confirmarse su romance con la modelo Melissa Satta, también presentadora de televisión que se dio a conocer después de mantener una larga relación con Kevin-Prince Boateng, con el que tuvo un hijo.

La modelo y presentadora Melissa Satta y el tenista Matteo Berrettini forman "la nueva pareja del año del deporte" según la prensa italiana que no ha tardado en hacerse eco de la "fogosidad" de la modelo. Y que Satta, ex de Kevin-Prince Boateng, futbolista ex del Barcelona y Las Palmas sorprendió en 2012 al confesar el motivo de las lesiones del Futbolista. "La razón por la que Boateng está siempre lesionado es porque hacía el amor 10 veces al día". Y añadió: "Que tengamos relaciones 10 veces al día no me convierte en una ninfómana". De hecho, los medios transalpinos ya la señalan como la culpable de los flojos resultados del tenista e incluso Berrettino ha tenido que salir al paso.

Matteo Berrettini asegura que no le afectan las críticas que está recibiendo debido a sus malos resultados, que muchos creen que son culpa de su nueva relación con su novia, Melissa Satta. Recientemente se les ha visto en varias salidas por Miami, mostrando al italiano bastante relajado ante su reciente racha de malos resultados. Muchos han reprochado al tenista su falta de compromiso con el tenis por pasar tanto tiempo con su novia, pero a él no le importa.

En declaraciones recientes a Eurosport, el italiano declaró: "Me hace sonreír porque significa que el tenis es uno de los deportes más populares en Italia. Todo el mundo habla de él y me ve por ahí". También dijo: "Sobre el compromiso me cuesta responder, no concibo cómo una relación puede permitirte no hacer tu trabajo, pero la gente habla. Vivimos en la era de las redes sociales, donde todo el mundo puede decir cualquier cosa y me parece que se ha perdido la educación general. Al final, sin embargo, soy feliz, esto es lo que importa".

Preguntado por su compromiso, dijo que ha bajado el tono de la agenda porque era demasiado: "En los últimos años he jugado muchos partidos y desgraciadamente he sufrido muchas lesiones. He pagado el precio de esta rutina. Eso sí, estoy trabajando mucho para jugar el mayor número de partidos posible".

Lo cierto es que, a pesar de las críticas, la pareja está cada día más enamorada y ella ya se deja ver en los torneos que disputa el italiano. Así ha ocurrido en Montecarlo donde se le pudo ver en las gradas aplaudiendo a Matteo gracias a una imagen publicada por ella misma en Instagram. Además, la modelo ha publicado una bonita felicitación de cumpleaños para el tenista.

la felicitación publicada por Melissa en sus redes sociales Instagram

Según afirman en Italia, el hijo de Melissa ya conoció a Matteo Berrettini y también presencia sus encuentros.

La relación salió a la luz el pasado mes de enero cuando la modelo y el tenista fueron 'cazados' a la salida de un restaurante de Milán y, según los medios italianos, habrían pasado la noche en casa de ella.