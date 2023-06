El menosprecio de Hazard al Real Madrid: "He estado dos o tres años años descansando..."

El pasado 3 de junio y aunque no figuraba en las quinielas, Hazard se desvinculaba del Real Madrid. "El Real Madrid C. F. y Eden Hazard han llegado a un acuerdo por el que el jugador queda desvinculado del club a partir del 30 de junio de 2023", afirmaba en un comunicado el club blanco. "Eden Hazard ha formado parte de nuestro club durante cuatro temporadas, en las que ha conseguido 8 títulos: 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España. El Real Madrid quiere expresar su cariño a Eden Hazard y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa".

El Belga ponía punto y final a su etapa en Madrid tras cuatro temporadas y sin haber llegado, ni por asomo a lo que se esperaba de él. Se marcha sin haber disputado ni un Clásico contra el Barcelona, por ejemplo. Ayer volvió a darse un baño de masas para despedirse de su selección y no tuvo ningún reparo en mofarse del Real Madrid en su retirada de Los Diablos Rojos.

El excapitán de los Diablos Rojos Eden Hazard se despidió este sábado con honores y a ritmo de música electrónica de su afición en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, que le rindió homenaje tras colgar las botas de las selección, a los 32 años. "Gracias, Gracias, Gracias", lanzó el "diez" de Bélgica a los aficionados tras el empate a 1-1 de Bélgica contra Austria en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024, mientras sonaba el tema "Freed from desire" de Gala. Asimismo, lanzó 33 balones a las gradas, uno por cada tanto marcado con la elástica de los Diablos Rojos en 126 encuentros entre 2008 y 2022.

El atacante, que marcó una era en Bélgica y deslumbró en el Lille francés (2007-2021), maravilló en el Chelsea inglés (2012-2019) y fracasó por las lesiones en el Real Madrid (2019-2023), había entrado al estadio en un descapotable para seguir el encuentro desde la grada.

Tras el partido y los posteriores festejos y fotos conmemorativas, el jugador atendió a la radiotelevisión pública RTBF, donde se mostró sincero y simpático, aunque no desveló qué ocurrirá con su futuro tras la rescisión de su contrato con el Real Madrid más allá de confirmar, con un "sí" rotundo, que está físicamente bien para seguir jugando. Esto no es un punto y final, después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo... pero os aseguro que sigo siendo un futbolista profesional”.

Y ahí es donde vino el zasca al Real Madrid: "Además, he descansado durante los dos últimos años, luego tengo energía", bromeó a propósito de su escasa participación en el Real Madrid. Algo que no ha sentado bien a los aficionados blancos que lo consideran una falta de respeto. De hecho, no hay que olvidar que con 15 millones era el futbolista mejor pagado de la plantilla blanca y nunca estuvo a la altura de su sueldo.