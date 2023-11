El mensaje de Ancelotti a los aficionados del Valencia antes del partido del Bernabéu

El Real Madrid se enfrenta al Valencia este sábado en LaLiga, tras conseguir la clasificación en la Champions. "Tenemos que seguir con la buena dinámica de este periodo. Me gusta cómo juega el Valencia, dinámico, bien organizado, hay que jugar bien para sacar puntos", ha dicho Carlo Ancelotti.

Le han preguntado por Bellingham. "Dice que se encuentra cómodo, ha entrenado normalmente, está disponible y si no pasa nada raro, creo que va a jugar", ha desvelado el entrenador. Ancelotti se ha mostrado contento por las renovaciones de los futbolistas jóvenes. "El futuro es de los jugadores jóvenes, que renuevan porque estar aquí les gusta mucho".

Arda Güler se ha vuelto a lesionar. "Antes del partido contra el Braga se lesionó y le sigue molestando. No es una cosa seria, él está deprimido, es joven, quiere jugar y aportar, es una recaída. A ver si se recupera del parón. Su primera lesión fue rotura del menisco y como muchas veces pasa, te cambia la postura, empujas con la pierna que no está lesionada y puede pasar que tengas problemas musculares. Es lo que le ha pasado. Su futuro es el más bonito, porque tiene talento. Entiendo que esté afectado, pero es un problema muscular. Yo paré dos años cuando tenía 21 y volví. El futuro de Güler no está en duda, es sólo un momento. Tiene que tener calma y tranquilidad. Es normal que esté afectado, es nuevo, quiere aportar al equipo. Siempre es difícil para el lesionado. Los otros juega, se entrenan, tu no. Es comprensible su tristeza y enfado. Nosotros no tenemos prisa"

Vinicius es protagonista. "No hemos hablado del racismo, sólo del buen equipo que es el Valencia. Es lo único que hemos hablado. Vamos a intentar hacer nuestro mejor partido". Para el técnico en "algunos momentos el equipo ha tenido un buen nivel, aunque no siempre hemos tenido continuidad. De momento, estoy satisfecho, sobre todo de cómo ha cambiado el equipo a nivel defensivo. Tenemos que meter continuidad a todo lo que ponemos. Va a ser un partido bonito y los aficionados tienen que venir a disfrutar del partido. Que los aficionados del Valencia vengan al estadio sin ningún problema, con máxima tranquilidad".

Ha asegurado que el segundo portero va a ser Fran, que se entrenó con el equipo "y tenemos mucha confianza. Cañizares está entrenándose con el Castilla y estamos bien cubiertos. El debate en la portería siempre está. Cuando ha jugado Kepa lo ha hecho bien y Lunin también lo ha hecho bien. Cada uno puede pasar un momento bueno o menos bueno y el sustituto tiene que estar listo", ha asegurado.

Sobre el sistema Ancelotti ha dicho que hay que abrir un debate. "Hemos cambiado, defendemos con dos líneas de cuatro, en pretemporada Bellingham estaba en el rombo, ahora está en la izquierda. Con balón, lo primero es la expresividad de los jugadores. Elegir un sistema con balón es complicado. A veces es una línea de cinco detrás del delantero, depende de dónde se ponen Bellingham o Rodrygo. Sin balón, es claro, un 4-4-2"