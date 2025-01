Las claves de la misteriosa muerte del futbolista Mathías Acuña: fue hallado sin vida en un hotel

Luto en el mundo del fútbol. El delantero uruguayo Mathías Acuña fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel en Ambato, Ecuador. El jugador había vuelto al país para iniciar la pretemporada con Mushuc Runa.

El futbolista, que fue una de las figuras del equipo en la segunda etapa del torneo, volvió el viernes al país tras unas vacaciones en su país y durante esta jornada se confirmó su muerte.

El charrúa había sido denunciado por violencia de género por su expareja y usaba una tobillera electrónica, de acuerdo a la información de medios uruguayos.

Desde su actual club lamentaron la trágica noticia: "Mushuc Runa Sporting Club expresa su sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña. Quienes conformamos la institución, extendemos nuestras condolencias a su familia y seres queridos ante irreparable pérdida".

El presidente del equipo, Luis Chango, también se refirió a este delicado momento y expresó: "Existe un ambiente de conmoción tras enterarse de la noticia. Brindaremos nuestro apoyo en todo lo que se necesite para la repatriación del cuerpo de Mathías", enfatizó.

El delantero se había convertido en una de las figuras del club en la Liga Pro de 2024, jugó 15 partidos y anotó 8 goles.

Denunciado por maltrato físico y psicológico

El 23 de diciembre pasado fue acusado por su expareja por presunto maltrato físico y psicológico. Tras la acusación y mientras se cumplía la investigación, Acuña debió usar un grillete electrónico.

“Lo hacen como medida cautelar, no por ser culpable. En este país las leyes son así: Te ponen la tobillera (dispositivo de rastreo) por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos (los servidores judiciales) tengan un control; pero repito, no por ser culpable”, afirmó su abogado.

El futbolista dijo que la tobillera electrónica le había dado “tranquilidad”, porque su ex pareja no podrá inventarse un eventual acercamiento ilegal, y porque le ha servido para “terminar esta relación tóxica de años”. "La otra parte nunca aceptó que no quería estar más con ella y se le ocurrió poner mentiras. Me da lástima, porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género. Estoy tranquilo, rodeado de los míos, que me conocen y saben lo que soy. Nunca violenté a nadie”, afirmó en una carta.

Según medio locales, el representante del futbolista Johan Wilson, ha confirmado que se quitó la vida.