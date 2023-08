¿Quién es Alicia Arévalo?: la voz del Mundial que hace historia en un mundo de hombres

Alicia Arévalo pasará a la historia como la primera mujer que se hizo hueco como narradora de los partidos de fútbol en el Mundial. Debutó en Qatarel año pasado de la mano de RTVE, concretamente en el encuentro de Croacia contra Bélgica. En aquella cita, Arévalo se sentía "muy emocionada" debido a que el reto era una "gran responsabilidad" al ser "la primera mujer en hacerlo en TVE. Ojalá pronto sean muchas las voces femeninas que narren partidos de fútbol", confesó a RTVE antes de comenzar el partido.

En aquel encuentro, Alicia Arévalo también reveló que otra de sus mayores ilusiones sería "vivir e ir a una copa del mundo femenina, con el micrófono en la mano" con el objetivo de "favorecer a la visibilidad de la categoría femenina". Meses después, su deseo ha sido cumplido y es que en la actualidad se encarga de narrar los partidos del Mundial de fútbol femenino desde Australia y Nueva Zelanda.

Alicia Arévalo, apasionada del fútbol desde pequeña

Alicia Arévalo nació en el año 1998 en Sant Andreu de la Barca, un municipio de la provincia de Barcelona. Desde el salón de su casa, cuando era pequeña, soñaba con narrar un Mundial. Ilusión que consiguió en Qatar: "Ahora vivo mi propio sueño", explicó a RTVE.

Lo hizo de la mano de dos exjugadores de la selección española: Albert Ferrer y Carlos Marchena, que la acompañaron en la cabina de narración del partido entre Croacia y Bélgica. Pero su sueño no acabó ahí. Meses más tarde se puso al frente del Mundial de fútbol femenino. No solo eso, si no que además, fue la encargada de narrar para RTVE el encuentro entre España y Suecia, que resultó ser el partido más visto en la historia del fútbol en España con un 45,4% de cuota de pantalla y casi 2 millones de espectadores.

Desde pequeña, Alicia Arévalo sintió una gran pasión por el fútbol. Pasión que le inculcaron sus padres y sus abuelos. A los 8 años se pasó al terreno de juego como futbolista y aun hoy sigue compitiendo de forma federada. Así, su día a día se basa en entrenar con su equipo y en trabajar como periodista deportiva en Televisión Española.

En 2016 comenzó sus estudios de Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2020 se graduó y en marzo de 2022 entró por primera vez en una cabina de retransmisión de Teledeporte donde narró los cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Granadilla Tenerife y el Sevilla.

Alicia Arévalo narrará hoy la final del Mundial femenino entre España e Inglaterra @aliciaarevalo29 La Razón

Hoy, Alicia Arévalo cumplirá un sueño más: narrar la final del Mundial de fútbol femenino entre Inglaterra y España que tendrá lugar en el Accor Stadium de Sídney a las 12 del mediodía (hora local).