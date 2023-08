Las "indignantes" y "vergonzosas" encuestas que inundan Twitter para ningunear a la selección femenina de fútbol

Mañana a las 12 del mediodía (hora española) se jugará la final del Mundial de fútbol femenino entre España e Inglaterra que tendrá lugar en el Accor Stadium de Sídney, en Australia. Pese a llegar hasta finales, la selección española femenina no está consiguiendo muchos apoyos en el país.

Situación que se ha extrapolado a Twitter donde distintos usuarios han creado 'encuestas' en las que se tiene que elegir entre un hito deportivo u otro a través de 'retweet' o 'me gusta'. De esta manera, se compara la victoria del Mundial por la selección española femenina con que el Real Madrid fiche a Mbappé o con que Fernando Alonso consiga el pole en el circuito de Zandvoort.

Unas encuestas que muchos usuarios han calificado de "indignantes" y "vergonzosas" por la comparación que hacen con el Mundial de fútbol femenino. Una situación que no pasaría si se tratase del Mundial de fútbol masculino. Además, cabe destacar que los usuarios que han creado estas encuestas piden el 'retweet' para aquellos que prefieran que gane España el Mundial de fútbol femenino. Sin embargo, piden el 'me gusta' para cualquier otro de los hitos deportivos. Esto es relevante porque en las redes sociales es más fácil dar un 'me gusta' que compartir la publicación entera. Por ello, en las encuestas siempre gana la otra opción debido a la facilidad de dar 'me gusta'.

Estas son algunas de las encuestas que comparan la victoria de la selección española femenina de fútbol

Una de estas encuestas, compartida por el usuario @nanorgasmo que se define como el 'CM de Aston Martin', ha alcanzado el millón de visualizaciones. En ella pide un 'RT' si se prefiere que España gane el Mundial femenino o un 'MG' si, por el contrario, se desea que Fernando Alonso consiga la 'pole position' (primera posición en la salida) en el circuito de Zandvoort. Carrera que se disputará el domingo 27 de agosto.

En esta encuesta, los 'me gusta' para el 'pole' del apodado 'Nano' ascienden a más de 18.000, mientras que los 'retweet' para que España gane el Mundial femenino son 1.687. No obstante, los comentarios no se hicieron esperar. Una usuaria define ese tweet como "vergonzosa pregunta" tras culparle de "intentar desprestigiar el deporte femenino". Otro usuario se pregunta "por qué elegir si se pueden tener los dos". De la misma manera lo explica José Antonio que opina que prefiere que España gane el Mundial femenino porque "lo uno es épico, lo otro algo circunstancial". Además, muchos otros recuerdan que aunque Fernando Alonso consiga la primera posición para comenzar la carrera, eso no garantiza ganar en el circuito.

Otro usuario ha comparado la victoria del Mundial con que el Real Madrid fiche a Kylian Mbappé. De igual manera, la propuesta del fichaje alcanza los 1.230 'me gusta' mientras que la selección femenina de fútbol se queda en los 182 'compartidos'. En esta encuesta, hay varios usuarios que comentan "los dos", sin tener que decantarse por una opción. Otro opina que "de 10 hinchas del Madrid, 2 solamente son de España, al resto les da igual".

Otra de las encuestas pide 'me gusta' para la victoria del Valencia Club de Fútbol contra Las Palmas o 'retweet' para que España gane el Mundial femenino. Una vez más vuelven a ganar los 'me gusta' con 2.056 mientras que los 'compartidos' solo consiguen 170. Encuesta que un usuario califica de "idiotez" y añade: "¿Algún machote se ve amenazado por el protagonismo que pueda tener la selección de fútbol femenina?"

No obstante, ¿qué ocurre en Twitter cuándo alguien pide los 'me gusta' para la victoria de la selección española femenina de fútbol? Así lo puso a prueba la web deportiva 'BeSoccer' que, en esta ocasión, pidió los 'retweet' para que "Fernando Alonso gane el Gran Premio de Hungría". Y pese a que es una comparativa más atractiva, los 'me gusta' de la selección ganaron en esta disyuntiva con 2.628 mientras que el asturiano se quedó en los 2.162 'compartidos'.

Prueba que confirma que los usuarios de Twitter dan más 'me gusta' que 'retweet', puesto que la opción de compartir el tweet sale directamente en su perfil mientras que los 'me gusta' salen en otra pestaña a la que casi nadie accede.

Al igual que ocurrió en las otras encuestas, en esta también hay usuarios que no entienden el motivo de la comparación: "¿Estáis comparando una carrera con un Mundial? ¿Lo haríais si fuese el masculino? Se os sale el machismo por los poros".