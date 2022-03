Polonia al Mundial de Qatar, con gol de Lewandowski, claro

Ya sólo queda una plaza europea por definir para el Mundial de Qatar. Había trece disponibles y doce ya tienen dueño (ver cuadro). Ucrania, Escocia y Gales son los candidatos para el último billete, aunque tendrán que esperar a junio para definirlo, porque la guerra ha hecho que la UEFA aplazase la semifinal entre ucranianos y escoceses que tienen que jugarse el puesto en la final contra los galeses.

Los últimos en conseguir su pasaporte fueron Portugal en Oporto y Polonia en Chorzow, gracias a su triunfo (2-0) ante Suecia. Era un duelo entre dos goleadores: Lewandowski e Ibrahimovic, y el pulso lo ganó Polonia claramente. De hecho, Zlatan sólo jugó los últimos diez minutos, cuando los suyos ya perdían por dos goles y las esperanzas de ir al Mundial estaban prácticamente agotadas. Mucho más decisiva fue la entrada de Krychowiak mucho antes, justo después del descanso. El veterano centrocampista tiró de eso, de veteranía, para forzar un penalti de inocente de Karlström, que derribó claramente al ex futbolista del Sevilla cuando éste se le puso delante. La jugada definitiva porque el partido estaba todavía por resolverse y no es que Polonia estuviese imponiéndose precisamente. Una selección que tiene a un fuera de serie, Lewandowski, pero poco más. A los otros diez jugadores sobre el campo les cuesta crear juego y hacer que le lleguen balones a su estrella. Algo que le sucede con normalidad en el Bayern Múnich, pero no con su país, donde tiene que buscarse la vida en solitario. Y eso hizo durante muchos minutos, hiperactivo en la presión entre los centrales en busca de ese Mundial que por calidad y goles merece.

Él se encargó, cómo no, de abrir el camino hacia Qatar para los suyos desde el punto de penalti. Tomó la responsabilidad y no falló, chutando mirando al portero y poniendo el balón al palo contrario al que se tiró Olsen. El gol alivió a Polonia y dejó muy tocada a Suecia, que tiene mejores futbolistas que su rival, pero no encontró la forma de imponer su plan. De hecho, otro error defensivo permitió a Zielinski hacer el segundo y desatar la locura polaca.

Lewandowski disputará su segundo Mundial. Tendrá un hueco en Qatar el mejor goleador del momento y seguramente uno de los tres mejores futbolistas, que si no tiene el Balón de Oro fue porque en 2020 se canceló por la pandemia. El que no irá será Ibrahimovic, que pudo jugar sus últimos minutos con Suecia.