Colombia llora sin Pekerman

La selección colombiana se clasificó para los dos últimos Mundiales de manera consecutiva, con los cuartos de final en Brasil 2014 como mejor actuación de siempre. Pekerman convirtió en rutina para los cafeteros ir regularmente a la Copa del Mundo, algo que no supieron apreciar los colombianos que ahora lloran su ausencia en Qatar 2022. «A muchos les hicieron creer que ir a un Mundial era fácil, que el técnico era un taxista y que debía irse porque no hizo campeona del mundo a esta generación», decía Carlos Valdés, ex defensa de la selección, en relación a las críticas que acabaron forzando el adiós del entrenador argentino tras Rusia 2018. Los cuartos de final en Brasil (cayendo con honor ante el anfitrión), con James Rodríguez como Bota de Oro y a pesar de la ausencia de Falcao por lesión, y la caída en octavos cuatro años después contra Inglaterra en los penaltis no parecía suficiente, pero la dura realidad ha golpeado las cabezas de los hinchas colombianos.

«No me parece justo quedar fuera por los jugadores que tenemos, pero todo lo que diga ahora puede ser usado en nuestra contra», explicaba James tras la eliminación colombiana a pesar de su victoria ante Venezuela (1-0). No dependían de ellos y la victoria de Perú ante Paraguay (2-0) dio a esta selección el pase a la repesca que se disputará en junio. Colombia se quedaba sin nada tras una fase de clasificación en la que estuvo 7 jornadas sin marcar y en la que echó de menos a su número «10», ausente en algunas convocatorias y en clara cuesta abajo desde que dejó el Real Madrid. La aparición de Luis Díaz, ahora estrella en el Liverpool, y la gran cantidad de futbolistas de nivel medio alto que juegan en ligas europeas no ha sido suficiente para llegar a Qatar. Los sustitutos en el banquillo fueron Queiroz y Reinaldo Rueda, que tienen el triste honor de haber dejado fuera a dos equipos en esta clasificación. El portugués ha dirigido a Colombia y a Egipto, y Rueda empezó con Chile y terminó con sus compatriotas colombianos. Ninguno de esos conjuntos estará mañana en el sorteo de grupos de la fase final.

Chile se hace vieja

El otro gran derrotado en Suramérica es Chile, que llegó con alguna opción de clasificación a la última jornada, pero pronto vio que el partido final ante Uruguay (0-2 con goles del rojiblanco Luis Suárez y del madridista Fede Valverde) sólo iba a servir como homenaje a una generación de oro a la que el paso del tiempo le enseña la salida. Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Isla o Aránguiz han hecho historia con su país, ganando dos Copas América y dejando fuera a España en la fase de grupos de Brasil 2014, pero la edad no perdona y el cuentakilómetros no les ha dado para estar entre los cinco primeros equipos de la Conmebol. De esa zona estarán en Qatar Brasil, Argentina, la sorpresiva Ecuador y Uruguay de forma directa. Perú se lo tiene que ganar todavía.