Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Inglaterra - Irán

Las favoritas entran en acción en el segundo día del Mundial. Una de ellas, por historia, es Inglaterra, aunque a los inventores se les lleva esperando mucho tiempo y no consiguen dar el estirón definitivo. El conjunto dirigido por Gareth Southgate tendrá en principio un estreno cómodo en Qatar. Su debut es este lunes 21 de noviembre contra Irán a las 14:00 y el partido puede verse en televisión a través de Movistar en “Gol Mundial”.

Los inventores del fútbol sólo tienen un Mundial en su palmarés, el logrado en casa en 1966 y con polémica. En el último, disputado en Rusia hace cuatro años, tuvieron la mejor actuación en mucho tiempo. Quedaron segundos en la primera fase, perdiendo el partido contra Bélgica al que ambas selecciones llegaban como clasificadas, superaron a Colombia en los penaltis en octavos, a Suecia en cuartos de final y no pudieron con la Croacia de Luka Modric en semifinales, donde perdieron (1-2) por culpa de un gol de Mandzukic en la prórroga. En el molesto partido por el tercer y cuarto puesto volvieron a ser superados por Bélgica.

Finalista en la Eurocopa

Tres años después volvieron a tener un papel destacado en la Eurocopa que se disputó en 2021 en lugar de en 2020 por culpa de la pandemia de covid. Esta vez fueron primeros en la fase inicial, que arrancaron con victoria sobre Croacia en un exigente estreno. En octavos pudieron con Alemania (2-0), después golearon a Ucrania (4-0) y las semifinales ante Dinamarca se las llevaron en la prórroga (2-1). Parecía que había llegado su momento, pero fue Italia quien terminó como campeona en la tanda de penaltis después del 1-1 con el que acabó el encuentro. Por cierto, Italia, la campeona de Europa, es la gran ausente en Qatar. Es el segundo Mundial consecutivo que se pierden, pues tampoco acudieron al de Rusia. Un drama nacional.

Irán y el conflicto político

Esta Inglaterra actual de Southgate llega con algunas dudas, aunque con un poderío ofensivo importante, centrado sobre todo en la figura de Harry Kane. El problema es que suele conceder demasiado en defensa. Irán, por su parte, está dirigida por el portugués Carlos Queiroz, ex técnico del Real Madrid y un verdadero trotamundos en lo que a entrenar selecciones se refiere. Ha entrenado a Portugal, Emiratos Árabes, Colombia, Egipto y esta es su segunda experiencia con Irán después de haber estado entre 2011 y 2019. El equipo llega marcado por la situación política que ha generado el asesinato de Mahsa Amini, la mujer de 22 años que en septiembre fue detenida por no respetar el código de vestimenta iraní al no llevar bien puesto el velo.