«Vine con mi familia. En ese momento mi mujer estaba embarazada. Tenemos tres hijos, dos chicos y una chica. Los tres han desarrollado su vida aquí. Desde el principio la adaptación ha sido muy fácil», escribía en «The Coach Voice» Félix Sánchez Bas, entrenador de Qatar cuando recordaba su llegada al país. Llegó en 2006 y hoy, 20 de noviembre de 2022, va a ser el máximo responsable de lo que suceda en el campo a la selección de un país que lleva diez años preparándose y gastando dinero sin parar para este momento. Qatar da salida, contra Ecuador, al Mundial más polémico, con dudas acerca de la elección del país y con unos estadios deslumbrantes ahora y manchados en sangre y muerte hasta hace unos días.

Para Qatar el Mundial es abrir la puerta de la respetabilidad, para Félix Sánchez es su primer paso en la élite del fútbol. Un entrenador criado en La Masía y adaptado al país donde ha desarrollado la parte más importante de su carrera, la que le ha llevado a ser el primer español en participar en el Mundial. Empezó en la Academia Aspire y en 2017 le dijeron que tenía que dar el paso. «Estábamos jugando un partido de clasificación para la Copa Asia sub’23 cuando se conoció la noticia de que el seleccionador (Jorge Fossati) dimitía. Después de terminar el partido con la sub’23, el presidente de la federación me llamó para comunicarme que habían pensado en mí para hacerme cargo de la selección absoluta. Consideraban que conocía bien a los jugadores y el fútbol del país», seguía contando.

Y ha ido creciendo, como era el plan del país. Ganó la Copa de Asia y en el Mundial, el objetivo es, en un grupo con Países Bajos, Senegal y Ecuador, pelear al máximo para intentar el pase a los octavos. Eso sería un éxito rotundo. «Sabemos quiénes somos. Yo quiero jugar como el Barça, como los equipos de Guardiola que son los que más me hacen disfrutar. Pero en el fútbol no se puede copiar y pegar. No tenemos la calidad ni la experiencia», decía su técnico cuando le preguntaban en «El Periódico de Cataluña» por su estilo de juego. Quiere que sus futbolistas sean protagonistas, quiere tener el balón, pero también sabe que una cosa son las intenciones y otra muy distinta la realidad. «Cuando vas a un lugar has de mirar lo que tienes. Lo que uno intenta es que su equipo sea dominador, domine las transiciones, pero somos conscientes de que muchas veces nos enfrentamos a equipos con cualidades superiores en algunos aspectos y no podemos hacer lo que querríamos. Tenemos que ser capaces de adaptarnos cuando nos dominan. Eso implica poder dominar muchas fases del juego y en diferentes escenarios», asegura con pragmatismo.

Hoy se pone a prueba toda la preparación, todo lo invertido: «El éxito de Qatar es la paciencia y la pasión que han puesto en todo este proyecto. La gente de fuera cree que solo hay mucho dinero y poco más, pero la gente de aquí tiene una ilusión tremenda por el fútbol», decía en la revista «Panenka». Qatar se juega más que un simple partido de fútbol en el campeonato. «Muchas veces leo cada cosa que se escribe de este país, que pienso que se deben de referir a otro. Mi familia hace prácticamente la misma vida que haría en Cataluña. Es una cultura muy diferente, pero hay un respeto a las diferentes culturas», continuaba Félix Sánchez.