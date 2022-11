Mundial de Qatar 2022: El mensaje de Benzema tras el duro golpe de tener que dejar el Mundial: “Nunca me he rendido en mi vida...”

Ha sido un duro golpe en la previa de la cita futbolística más importante del planeta. El balón comenzará a rodar hoy en el Mundial de Qatar y lo hará sin una de sus estrellas.

El delantero francés Karim Benzema, que no disputará el Mundial de Catar tras haber sufrido un desgarro muscular durante el entrenamiento de este sábado, ha lamentado su baja en el torneo y asegura que tiene que “pensar en el equipo”, “como siempre” ha “hecho”.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, escribe Benzema en su cuenta de Instagram.

Nada más publicarlo, recibió la respuesta de la cuenta oficial de los Galos que lo despidieron con emotivas palabras: “Estamos contigo Karim”

El jugador del Real Madrid, último Balón de Oro, tuvo que abandonar la sesión de entrenamiento en la que, por vez primera desde que se concentró con Francia, se había ejercitado con el resto de sus compañeros.

“Lesionado en el cuádriceps izquierdo, el delantero del Real Madrid se ve obligado a renunciar a su participación en el Mundial”, indicó la federación francesa en un comunicado.

Las bajas de Francia

Con la baja de Benzama del Mundial de Qatar 2022, Francia pierde a su quinto jugador de cara a la máxima cita del fútbol Mundial: Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe, Paul Pogna y N´golo Kanté.

Pogba había sufrido en la previa del Mundial la rotura de los meniscos de su rodilla derecha y no llegó a recuperarse para el equipo de Didier Deschamps. Por su parte, Kanté debió ser operado por una lesión en el tendón de la corva y también quedó descartado para la cita mundialista.

Kimpembe estaba dentro de la lista de convocados de Francia para la Copa del Mundo, sin embargo, el defensor de PSG arrastraba una tendinitis y se quedó afuera. El último de los jugadores que se perdió el Mundial fue Nkunku que en el entrenamiento de los Galos chocó con Eduard Camavinga y tampoco estará en Qatar.