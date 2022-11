El sincero mensaje del capitán de Irán contra su país en el Mundial de Qatar 2022

Irán se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Mundial, pese a ser goleada por Inglaterra en su debut en Qatar 2022. El equipo entrenado por Queiroz ha marcado dos goles, pero no ha podido hacer nada frente a los ingleses, que en forma, son favoritos para llegar muy lejos.

Sin embargo, los iraníes han protagonizado el primer momento de orgullo de un Mundial en el que las peticiones de Qatar han sido aceptadas por la FIFA casi sin rechistar. Cuando ha sonado el himno, los futbolistas no lo han cantado, como protesta ante la represión a las mujeres. Irán vive una revolución feminista, con muy poco eco en el resto del mundo, pero que está siendo ejemplar y admirable. El gesto de sus jugadores le ha dado más valor.

Y por si no quedaba claro, el capitán de la seleccion ya había aclarado el día antes lo que pensaba el equipo: “Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas las familias afectadas en Irán. Deben saber que estamos con ellos, los apoyamos y simpatizamos con ellos. Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son buenas. Nuestra gente no es feliz. Tienen que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios”, dijo en la conferencia de Prensa anterior al partido.

“Estamos aquí, en Qatar, pero eso no significa que no seamos sus voces o que no los respetemos. Lo que hagamos es para ellos y debemos pelear. Debemos desempeñarnos lo mejor que podamos, hacer goles y representar a las personas afecadas. Todo lo que tenemos se lo debemos a nuestro pueblo y estamos aquí para trabajar duro, para luchar, para rendir bien en el campo, para marcar goles y para dedicarnos al pueblo de Irán. Espero que la situación cambie como desea el pueblo y que todo el mundo sea feliz”, continuó el futbolista.

🗣️Ehsan Hajsafi, capitán de Irán, y un mensaje clarísimo cuando la sugerencia era callarse.pic.twitter.com/aLjdUAVYgk — VarskySports (@VarskySports) November 21, 2022

Después del partido, Queiroz, el entrenador de Irán, ha hablado de las circunstancias en las que viven: “Mis jugadores no están en el mejor ambiente, en términos de concentración, por los problema que les rodean. Ellos son seres humanos, tienen hijos, tienen un sueño, que es jugar por su país, por su gente, disfrutarlo. Estoy muy orgulloso de que se hayan levantado y hayan luchado por ello, que hayan marcado dos goles a Inglaterra en estas circunstancias”, dijo Queiroz.

“Hace años teníamos el apoyo de todo el mundo. Ahora no, no entiendo que vengan para no animarnos, que se queden en casa. Los que no nos quieren apoyar, no los necesitamos, es mejor que no vengan y se queden en casa. No necesitamos a gente que solo nos apoye cuando ganemos”, añadió el técnico portugués.

Sobre el encuentro, Queiroz explicó que después de esta derrota están “más preparados” para enfrentarse a Gales.

“Ha sido un buen entrenamiento al más alto nivel. Todo está abierto, aún podemos sacar seis puntos y clasificarnos. Hemos aprendido lecciones, cosas que mejorar y ahora solo nos queda luchar por los siguientes partidos”, destacó el entrenador.