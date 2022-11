Mundial de Qatar 2022, al minuto todas las noticias y la última hora de la selección española de hoy 21 de noviembre

El Mundial 2022 ya está aquí. Tras cuatro años de espera, las 32 mejores selecciones del planeta se reúnen en Qatar con un solo objetivo en mente: conseguir la Copa del Mundo. Este será el primer campeonato que se dispute en los últimos meses del año. La Gran fiesta del fútbol ya ha comenzado. Inglaterra-Irán, Senegal-Holanda y Estados Unidos-Gales completan la jornada de hoy 21 de noviembre mientras España última supreparación para el debut que tendrá lugar el próximo miércoles.

08:00 h Calendario de hoy 21 de Noviembre

El Mundial de Qatar ya está dando sus primeros pasos. Ayer se estrenaron la selección anfitriona y Ecuador. Pues bien, en el día de hoy las dos selecciones siguientes son: Inglaterra-Irán (14:00 horas), Senegal-Holanda (17:00 horas) y Estados Unidos-Gales (20:00 horas).

Las Wags inglesas extreman la seguridad durante sus estancia en Qatar

El Mundial de fútbol de Qatar es sin duda el torneo más atípico de la historia. Por las fechas en las que se celebrará y por las restricciones. Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener no llevar la vestimenta adecuada, insultar en público o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar durante el torneo. Para evitar problemas mayores, las WAG de Inglaterra ya están en Qatar donde contarán con a un ‘estilista personal’ para ayudarlas a vestirse moderadamente en Qatar. Las mujeres de los convocados ingleses han decidido tomar cartas en el asunto antes las serias advertencias de su federación. Según los informes, los WAG de Inglaterra contrataron a un estilista personal para ayudarlos a vestirse apropiadamente para Qatar.

Luis Enrique ha querido mandar un mensaje a los aficionados verdiblancos tras dejar fuera de la lista de convocados a Borja Iglesias.

07:00 h Ecuador ganó a Qatar (0-2)

Mal empieza el país organizador el Mundial, con una derrota frente a Qatar y con la sensación de que, pese a que han estado preparando este momento durante muchos años, no va a ser suficiente. Sin un portero de garantías y con un equipo que no llega al nivel deseado, Ecuador, con Valencia como goleador, ha sido superior todo el choque. En cuanto se puso por delante en el marcador, ya no hubo nada más que hacer.

06:45 h Los sensores que explican el fuera de juego en el gol anulado a Ecuador contra Qatar

Ahora que muchos aficionados españoles ha viajado a Qatar para ser testigos del Mundial de fútbol 2022, parece un buen momento para recordarles qué recursos y ayudas pueden brindarles las representaciones diplomáticas que España en el país. Y es que, cualquier viajero responsable tiene perfectamente localizada la embajada y el consulado más cercano... porque pueden ser de vital importancia llegado el momento.

06:15 h ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?

#MundialQatar2022 | ¿Qué país crees que va a ganar este Mundial en Qatar? (Si no te convencen estas opciones, te leemos en comentarios 👀)

06:00 h Así se jugarán todos los partidos del Mundial

Fase de grupos: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre

05:30 h Del sexo a las fotos ¡OJO con las normas!

Está prohibido beber alcohol, gritar o decir palabras malsonantes en lugares públicos, tomar fotos en edificios oficiales así como intimar fuera del matrimonio. Esto es todo lo que debes saber sobre las polémicas normas de Qatar.

Las polémicas nornas de Qatar

5:15 horas. ¡¡¡Buenos días!!!

Estas son todas las selecciones participantes en la Copa del Mundo

Quién es quién en el Mundial de Catar

Los ocho estadios del Mundial de Qatar 2022

Los 64 partidos del torneo se disputarán en ocho sedes - Al Bayt Stadium, Khalifa International Stadium, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Lusail Stadium, Stadium 974, Education City Stadium y Al Janoub Stadium.

