Gareth Bale tiene prohibido jugar al golf durante el Mundial. “No hay golf. Venimos a trabajar”, decía el seleccionador galés, Rob Page. “Otras veces podía ser que Gareth, Kieffer Moore o Aaron Ramsey se me acercaran y me dijeran si había algún plan por la tarde y yo les dijera que podían jugar nueve hoyos tranquilamente”, añadía. “Pero en Qatar no tendremos tiempo suficiente”, aclaraba.

“Mentalmente siempre me ha servido para evadir la presión del día a día. Esa es una de las grandes razones por las que me gusta. Poder jugar con amigos, sin cámaras… me permite alejarme del foco del fútbol”, explica Bale. Pero ya ha encontrado la manera de sustituirlo. “Como no hay golf, jugaremos a la PlayStation”, añade.

Para Bale este será su primer Mundial, un campeonato del que Gales ha estado alejada durante los últimos 64 años. Una oportunidad que le llega a los 33 años al exmadridista, la verdadera referencia de su selección sobre el campo y fuera.

“Estoy justo donde quiero estar. Estoy preparado para el primer partido. Hemos entrenado duro la última semana. No tenemos excusas. Hemos puesto el corazón entrenando. Será difícil, ojalá sea un gran espectáculo y podamos ganar”, dijo el capitán de Gales antes de jugar contra Estados Unidos en su debut en una Copa del Mundo.

“Es una sensación espectacular. De pequeño soñaba con ver a Gales en un Mundial. Esperemos que sea un tiempo divertido para nosotros”, dice. “Somos un grupo normal. La atmósfera es buena en el hotel, en los entrenamientos, en el vestuario. Estamos deseando que llegue el partido. Con este ambiente vamos a dar lo mejor de nosotros”, agrega.

La memoria mundialista de Gareth Bale se remonta a 1998, al Mundial de Francia, el de la explosión de su antiguo entrenador en el Real Madrid Zinedine Zidane. “Creo que Francia 1998 fue mi primer recuerdo en un Mundial. Ver este torneo siempre ha sido un poco decepcionante para mí porque no veía a Gales jugar. Formar parte de esto ahora es increíble. Todo el mundo llevaba soñándolo durante mucho tiempo. Además, esto sirve para inspirar a que más niños en nuestro país jueguen al fútbol y que haya una gran generación en el futuro para seguir clasificándonos”, reconoce.

Enfrente, en su estreno, tendrá a la selección estadounidense, un equipo que ahora conoce mejor después de haberse proclamado campeón de la MLS con Los Ángeles FC. “Tengo experiencia ahora en el fútbol estadounidense. Son jugadores fantásticos, un buen equipo. Será un partido difícil y seguro que ellos piensan lo mismo. Tenemos que ajustarnos al plan que solemos hacer e irá bien”, desea.