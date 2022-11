Mundial de Qatar 2022: Connie, la asistenta personal que ayudará a las wags inglesas a vestir de manera recatada en Qatar

El Mundial de fútbol de Qatar es sin duda el torneo más atípico de la historia. Por las fechas en las que se celebrará y por las restricciones. Por primera vez, el campeonato se disputará en el invierno europeo (del 21 de noviembre al 18 de diciembre) y también es la primera ocasión en la que las autoridades del país organizador avisan de las graves consecuencias que puede tener no llevar la vestimenta adecuada, insultar en público o mantener relaciones sexuales extramatrimoniales en Qatar durante el torneo. Para evitar problemas mayores, las WAG de Inglaterra ya están en Qatar donde contarán con a un ‘estilista personal’ para ayudarlas a vestirse moderadamente en Qatar. Las mujeres de los convocados ingleses han decidido tomar cartas en el asunto antes las serias advertencias de su federación.

Según los informes, los WAG de Inglaterra contrataron a un estilista personal para ayudarlos a vestirse apropiadamente para Qatar. Los Tres Leones juegan hoy contra Irán en su partido inaugural de la Copa del Mundo, pero sus esposas y novias ya se han estado preparando a su manera antes del torneo en el Medio Oriente debido a las leyes estrictas sobre comportamiento en público, alcohol y ropa.

la estilista les ha recomendado que se deshagan de ciertas prendas de vestir, como faldas cortas y blusas escotadas, en un intento de ayudarlas a vestirse con más modestia. Los shorts ajustados también son una prenda prohibida. Según The Sun, la estilista personal Connie Jones asesoró personalmente a la pareja de Luke Shaw, Anouska Santos, a la pareja de John Stones, Liv Naylor, y a la prometida de Marcus Rashford, Lucia Loi. El trío ha sido equipado con ropa, maquillaje y joyas de la empresa con sede en Manchester de Jones: “Connie Personal Shopping Company”.

“Connie no deja nada al azar y ha examinado su itinerario y los atuendos deseados que encajarán en situaciones como visitas a restaurantes o incluso cuando están en el gimnasio”, aseguran.

“Esta Copa del Mundo es muy diferente a la última en Rusia hace cuatro años, donde las esposas y novias de los jugadores podían lucir sus cuerpos y figuras en prendas como pantalones cortos de mezclilla y blusas diminutas. Lo último que quieren es ofender a nadie en Qatar. Tienen mucho respeto por ellas mismas y quieren mostrar el mismo respeto a la gente de allí, pero al mismo tiempo divertirse”, aseguran fuentes cercanas a las wags.

Las WAG de Inglaterra pasarán el controvertido torneo alojadas en el crucero de lujo MSC World Europa, un crucero de lujo valorado en 1.000 millones de euros en el que los futbolistas tienen prohibida la entrada. Dado que las cabinas son demasiado pequeñas para contener su gran volumen de ropa, bolsos y otros accesorios, también se ha puesto a disposición una sala de bodega separada para que la usen como un “vestidor”.

Manual de comportamiento

Cabe recordar que las WAGs de Inglaterra recibieron una lista oficial de lo que pueden hacer o no durante la Copa del Mundo de Catar. A las las parejas de los jugadores se les entregó un libro de reglas sobre lo que está permitido y lo que podría generarles una multa de hasta 6.000 euros y un año de cárcel. Un código de conducta en el que además se le advierte que “no están por encima de la ley” en el estricto Estado del Golfo.

Dicho manual, según The Sun, fue entregado en una presentación secreta y se les advierte de que se “vistan con modestia” en público y en los estadios y que las muestras públicas de afecto “no serán toleradas”. No deben beber alcohol ni maldecir en público, poner música alta, cantar, gritar o actuar “inadecuadamente” durante el llamado a la oración. Las palabrotas y los gestos groseros no están permitidos. Las mujeres deben cubrirse los hombros y evitar usar faldas cortas, según el consejo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El sexo fuera del matrimonio también está prohibido.

Tirar basura, ilegal en Catar y punible con una multa de hasta 7.000 euros y un año de cárcel, también está prohibido. Asimismo, los selfies fuera de los edificios gubernamentales podrían provocar la intervención policial y acabar en arresto.

En la reunión, previa al Mundial, los jefes de la FA fueron muy claros: “Es importante entender que usted y su esposo/pareja no están por encima de la ley aquí”.

Además, las wags han contratado seguridad propia y contarán con un un ‘anillo de acero’ que las protegerá mientras dura su permanencia en el país árabe.