Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Bélgica - Canadá

El Grupo F del Mundial de Qatar arranca con el Croacia - Marruecos y después vivirá el estreno de la otra favorita, Bélgica, aunque enfrente tendrá a la pujante selección de Canadá. Este duelo es a las 20:00, hora peninsular española, y podrá verse en televisión a través de Movistar y de la App Gol Mundial.

Bélgica se presenta en Qatar con ciertas dudas y con un equipo lleno de buenos futbolistas, dirigidos por el español Roberto Martínez. De Bruyne es posiblemente el mejor centrocampista de Europa y Courtois fue el mejor portero (¿el mejor jugador incluso?) del continente el pasado curso. “Somos jóvenes, hay una buena amistad entre todos, vamos a cenar juntos, hacemos cosas con las parejas. El equipo está muy unido, en momentos difíciles, cuando había que remontar, cada uno lucha por su compañero”, puso en valor el portero del Real Madrid la relación de la selección belga, en una entrevista a Europa Press, como protagonista de la campaña oficial del Xiaomi 12T Pro, bajo el lema ‘Momentos a otro nivel’.

Tenemos el lujo de contar con Hazard ROBERTO MARTÍNEZ

También juega Hazard, que busca su sitio en el equipo nacional después de que en el Real Madrid esté prácticamente desaparecido. “Hazard es nuestro capitán. Está viviendo una situación complicada, pero cuando está con Bélgica es totalmente diferente. Tenemos el lujo de contar con Hazard en nuestro vestuario. Está totalmente comprometido con nosotros. Luego, como el resto, tiene que ganarse el puesto; es bueno que haya esta competitividad”, dijo Bob Martínez. A su lado en la conferencia estaba Jan Vertonghen, que protestó por la situación que están viviendo en Qatar. “Si nos ponemos ahora el brazalete sólo vamos a conseguir que se nos sancionen. Me da miedo decir nada al respecto, no me siento cómodo hablando de esto. Si digo algo tengo miedo a no estar mañana sobre el terreno de juego. Es algo que nunca he vivido y espero que no vuelva a suceder. Se nos está controlando. Estamos aquí para jugar al fútbol y si no podemos hacerlo por decir ‘no al racismo’… ¿entonces qué? No quiero decir nada más porque quiero estar mañana en el terreno de juego”.

A Bélgica le espera un estreno con trampa, porque Canadá va a disputar el segundo Mundial de su historia, pero es un equipo al alza con futbolistas como Stephen Eustáquio o Davies, el genial lateral izquierdo del Bayern Múnich que está entre algodones, pero que finalmente ha podido entrenarse con el grupo.