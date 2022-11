Mundial de Qatar 2022. El jugador de la selección española que ha dicho: “Si alguien raja de mi suegro, le pego dos hostias”

“Si alguien raja de mi suegro, le pego dos hostias”, decía Jordi Alba en el programa “El Partidazo” de la cadena Cope cuando le preguntaban por la relación de Ferran Torres con la hija de Luis Enrique. “Hay que defender a la familia”, decía al cuestionarle sobre si alguien se atrevía a criticar al seleccionador delante de su compañero en el Barcelona.

“En ese sentido estoy muy tranquilo porque nadie raja de Luis Enrique. No le burreamos ni le decimos nada, cada uno en su vida privada hace lo que quiere. Ferran está aquí cumpliendo como siempre y sin más”, añadía el lateral izquierdo del Barcelona.

El lateral explicó cómo es ahora su relación con Luis Enrique, después de que en su primera etapa como seleccionador tardara en convocarlo. “He tenido otros entrenadores y guardo un gran respeto a todos, pero para mí no sólo en el tema futbolístico, sino en el personal me ha ayudado mucho. Y quizá antes no lo veía, pero cuando vas cumpliendo años lo ves”, afirma el lateral azulgrana

“Los jugadores nos comemos la cabeza por pequeños problemas que tengamos, porque a lo mejor no jugamos o no estamos disfrutando del fútbol como nos gusta y él te hace ver las cosas de otra manera. A lo mejor yo pensaba que sin jugar no podía ayudar al equipo y él en su momento me hizo ver y la selección me ha hecho ver que sin jugar puedo ser importante, ayudando a los compañeros. Creo que es la única selección, el único equipo en el que he estado en el que los 26 nos sentimos titulares, Se ve en el ambiente. Yo, por ejemplo, el día de Portugal no jugué y fui el primero en saltar al campo a felicitar a los compañeros y eso a lo mejor con 20 años no lo haces porque eres más egoísta y no sé si es por la edad o porque me ha hecho él ver las cosas de otra manera”, reconoce el jugador.

“Creo en la idea. He tenido muy buenos entrenadores pero lo que yo he visto con Luis no lo he visto con nadie más, que todo el mundo vaya en la misma dirección y todo el mundo vaya a muerte con él en todo lo que dice, y por eso digo que es el mejor. Lo pienso así”, asegura.

Alba es uno de los capitanes de la selección y asume que a su edad a veces le puede tocar estar en el banquillo. “Sé que no puedo jugar todos los partidos, por edad y porque los chavales que tienen 20 años físicamente tampoco pueden jugar todos los partidos. Hay que ir rotando. Lo decía también cuando tenía 26 años y cuantas más rotaciones, mejor. Se puede jugar perfectamente, pero hay que descansar”, dice. Y asume que su situación en el Barça y en la selección son diferentes. “Con Xavi la relación es diferente en el campo porque ahora es mi entrenador. Y con Luis tengo una relación muy buena. Es muy como yo, de la broma, somos gente de carácter y nos llevamos fenomenal”, dice.

Sobre su situación en el Barcelona, asegura que nadie le llamó para proponerle una bajada de sueldo. “A mí no me ha llamado nadie”, dice. Y si se lo hubieran propuesto, su respuesta hubiera sido “la de siempre, ayudar al club”.