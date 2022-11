Mundial de Qatar 2022. Más mala suerte imposible: Iñaki Williams tuvo la opción de empatar contra Portugal y le pasa esto... (vídeo)

Iñaki Williams debutó en un Mundial un día después de que lo hiciera su hermano Nico. El pequeño lo hace con España, el mayor con Ghana, en honor a sus orígenes, a sus padres, a sus abuelos... El delantero del Athletic Club fue titular y disputó todo el partido e incluso tuvo la posibilidad de lograr el empate al final, pero pasó esto:

El resbalón más inoportuno de su vida.

Diogo Costa, el portero luso, tenía la pelota en su poder y no se dio cuenta de que Iñaki estaba detrás. Se confió, echó el balón al suelo para sacar en largo, y el atacante, viendo el descuido, salió corriendo y se relamió porque el esférico era suyo... Pero en ese momento se resbaló, y aunque le dio tiempo a levantarse, perdió los segundos justos que le hubieran permitido igualar el partido de dos maneras: o dejársela de frente a un compañero para que resolviera con el guardameta batido, o intentar girarse y rematar él.

No hubo ni una ni otra e Iñaki se quedó con las manos en la cabeza, desolado. El partido iba 3-2 en el momento de la acción de Williams, que se produjo justo al final. El resultado no se movió. Cristiano Ronaldo marcó el primer tanto e hizo historia. Su gol fue tras un penalti que tuvo cierta polémica y del que se quejó el futbolista del Athletic Club. “Salisu dice que no es penalti, a mí tampoco me ha parecido desde atrás penalti claro. Sí es cierto que un jugador con la jerarquía de Cristiano si va al suelo es más fácil pitarlo, para mí”, afirmó en Movistar. También el seleccionador de Ghana protestó por esa jugada. “La acción era un cuerpo a cuerpo entre dos jugadores. No sé si el VAR no prestó atención o el árbitro tampoco. Si observamos las imágenes es increíble. Incluso fue falta a favor nuestro”, opinó Otto Addo. “No tuvimos mucha suerte. Con un poco de suerte podíamos haber logrado algún punto, pero el árbitro tampoco nos ayudó”, añadió.

Respecto a la integración de Iñaki Williams en el equipo fue claro. “Su integración ha sido muy fácil. Está muy feliz representando a la tierra de sus padres, a su tierra. Una persona puede tener dos países en el corazón y sin duda tiene a Ghana en su corazón”, señaló el técnico. Iñaki debutó con el país africano en septiembre y todavía no ha podido marcar en los cuatro partidos que ha disputado. Desveló cómo le llaman: Kwaku; que significa miércoles, el día que nació.