Mundial de Qatar 2022: Portugal-Ghana. El último récord de Cristiano Ronaldo

Un «Siuu» enorme se escuchó en la grada del espectacular estadio 974 cuando Cristiano Ronaldo marcó de penalti. Era lo que llevaba buscando todo el partido, convertirse en el primer jugador que marca en cinco Mundiales. Y tuvo que llegar desde los once metros, con un penalti exagerado, una falta que le hicieron al propio Cristiano. No lo era, como tampoco lo fue la que pitaron en contra para anularle un gol en la primera mitad. (Así se lo hemos contado en directo).

Compensaba el error el árbitro y Cristiano estaba feliz con el objetivo cumplido. El portugués es ahora un hombre libre después de haber roto su contrato con el Manchester United. Su único compromiso ahora es con su selección. Y consigo mismo, aunque ese lo ha tenido siempre.

Pero si Portugal tiene a Cristiano, Ghana tiene al hijo de Pelé. Uno de ellos, André Ayew, marcó el gol del empate, que convirtió en una alegría fugaz el nuevo récord del capitán portugués.

Hasta que aparecieron los más jóvenes, la nueva generación de futbolistas portugueses que deben seguir manteniendo a su país entre los mejores del mundo. Marcó Joao Félix el segundo y Rafael Leao el tercero.

Era como si Cristiano hubiera querido darles el relevo después de haber marcado en su quinto Mundial. Como si les dijera: «es vuestro momento». Y los jóvenes respondieron.

Joao todavía no se atreve a reclamar el 7 que ya le quitó a Griezmann en el Atlético. Igual que Cristiano no se atrevió a quitárselo a Figo hasta que el ex madridista dejó la selección. El jugador rojiblanco marcó en una de esas jugadas que el portugués nunca perdonaba y que ahora se le empiezan a atragantar. Más lento, menos ágil, porque sus 37 años también suman, por mucho que se cuide el portugués. Como la que resolvió Joao Félix con una vaselina para marcar el segundo de su selección había fallado una el ex madridista en la primera mitad. Y otra más en la segunda parte, aunque no hubiera valido porque había arrancado en fuera de juego.

Portugal da miedo por delante y se asusta por detrás. Cuando e partido se abrió pudo golear a Ghana, pero cuando los africanos se animaron la defensa portuguesa temblaba. Marcaron el segundo los ghaneses aprovechando un embrollo de la zona de atrás de Portugal.

Y a punto estuvieron de marcar el tercero cuando ya no quedaba tiempo para nada más. Iñaki Williams estuvo despierto para robar un balón a Diogo Costa, el portero portugués, que lo echó al suelo sin ver que el delantero del Athletic Club esperaba detrás su oportunidad. Pero la agilidad que tuvo para robar no la tuvo para marcar. Y su oportunidad de igualar el partido en su estreno mundialista se perdió. Mientras, Cristiano sigue batiendo récords.