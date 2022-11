Mundial de Qatar 2022: El trágico pasado de Richarlison: “Me apuntaron con una pistola en la cabeza”

Brasil empezó bailando en el Mundo al ritmo de Richarlison con dos golazos, uno de ellos es hasta ahora el mejor tanto del Mundial. Pese a que este futbolista de 24 años está tocando la gloria, lo cierto es que ha tenido que hacer frente a infinidad de dificultades desde que nació. “Mi infancia fue muy pobre. Nací en una ciudad al norte del estado de Espírito Santo, en el sureste de Brasil. Es un pueblo pequeño, donde mucha gente trabaja en el campo y hay mucha pobreza”, comentó a principios de años en un entrevista a AS. Todo esto solamente suponía dificultades para llegar a final de mes y tenía que vender dulces y helados para ayudar a su abuelo.

Pero el gran mérito de Richarlison fue esquivar la vida que el 90% de sus amigos tomó, ese camino perjudicial de las drogas, alcohol... “Muchos amigos de la infancia no tuvieron tanta suerte y terminaron en la cárcel, se metieron en el mundo de las drogas y algunos incluso murieron. Gracias a Dios y a estas personas que me ayudaron, fui al fútbol, que siempre fue mi sueño, y lo logré. Dar una mejor vida a mi familia y tener un futuro también. Me siento muy privilegiado y afortunado porque podría haber sido diferente”.

La situación más surrealista que vivió de pequeño fue cuando casi le disparan: “Volvía de la escuela de fútbol con mis amigos y un tipo pensaba que estaba vendiendo drogas en el área donde estaba vendiendo. Me apuntó con la pistola a la cabeza, me amenazó, pero gracias a Dios tuve la tranquilidad de explicarle que estaba de camino a casa del fútbol y que no vendía ni consumía drogas. Me quisieron pegar un tiro, pero el fútbol me salvó la vida literalmente”.

Sorprende mucho que el delantero no está siendo titular en el Tottenham. Acostumbrado a jugar los últimos minutos del partido, este Mundial le puede dar ese salto de cara a hacerse con la titularidad y formar una dupla de oro junto a Kane. Su pasado en el Everton fue demoledor. Prácticamente él solo salvó al equipo la anterior campaña a base de golazos y tenía una celebración muy peculiar: festejar los tantos con humo azul de los colores del club.