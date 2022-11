Mundial de Qatar 2022: De Paul, el criticado guardaespaldas de Messi

Los compañeros de la selección se meten con Rodrigo De Paul llamándolo Rodrigo Scaloni. El centrocampista debutó en la albiceleste de la mano del actual técnico y es uno de sus futbolistas preferidos, por eso la broma se repite en cada concentración. El jugador del Atlético de Madrid ha sido clave en la racha de 36 partidos sin perder que se rompió con la derrota ante Arabia en Lusail. Se alababa de él su capacidad para hacer funcionar el juego del equipo en el centro del campo y su conexión con Leo Messi. Una relación que no sólo se limitaba a la cancha, porque también fuera del terreno de juego son inseparables. Tanto que hay una imagen que se ha hecho viral y en la que se ve cómo tras acabar un partido, un miembro del equipo rival agarra del brazo al «10» de manera insistente para pedirle algo y De Paul se lo quita de encima como el mejor guardaespaldas. Cuida de él, son vecinos de habitación en el predio de Ezeiza y en los hoteles y comparten mate cada mañana.

Es difícil no verlos juntos antes y después de los entrenamientos, tal y como sucedió antes del decisivo partido ante México, el que puede marcar la resurrección tras un tropiezo o dar paso a la mayor hecatombe de Argentina en un Mundial. De Paul fue uno de los más criticados después del desastre ante Arabia. Sus estadísticas, 0 disparos a portería, 0 regates, 0 centros acertados, 0 pases clave y 0 faltas forzadas, daban la razón a los que le criticaban en el fondo, aunque no en las formas, porque le atacaban sobre todo por el lado personal y le acusaban de estar más preocupado de la prensa del corazón que del fútbol. En Argentina es muy popular su romance con la cantante Tini Stoessel, a la que culpaban en redes sociales de la baja forma del futbolista. De Paul lleva bordada en sus botas una triple T, que es el título de la última canción de su pareja.

Cuando llegó al Atlético desde Udinese en verano de 2021 parecía la guinda que le faltaba a los rojiblancos y muchos le consideraban el mejor fichaje en relación calidad-precio de ese mercado, pero su rendimiento no ha sido el que apuntaba en los primeros partidos en la Liga.

Nunca ha estado en cuestión para Scaloni, que planea algún cambio de jugadores para el once titular ante México sin que De Paul sea uno de ellos. Los argentinos llegan sin margen de error a este duelo y el seleccionador albiceleste pide calma y normalidad. «Jugamos un partido de fútbol, con la responsabilidad de que tenemos a todo un país detrás deseando que nos salga bien. Dejaremos hasta la última gota de sudor hasta el último minuto. De jugador me podían considerar un pata dura, pero iba siempre al frente, y ahora va a ser lo mismo, no tengo duda», decía Scaloni justo en el día en el que se cumplían dos años de la muerte de Maradona: «Esperamos brindarle una alegría si está mirando desde el cielo. Parece mentira que ya no esté».