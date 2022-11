Luis Enrique no se calla y contesta a las críticas de Álvaro Benito tras el empate de España contra Alemania

Luis Enrique, entrenador de la selección española ha vuelto al stream del Mundial de Qatar, como prometió, tras la victoria contra Alemania, que deja a España a un paso de los octavos de final. Está contento con el partido. “Los españoles somos a veces inconformistas. Ayer, cuando Alemania empata deja de presionar alto para meterse atrás. A nosotros no nos valía empatar. Queríamos el segundo con el 1-0. Entendemos el fútbol en ser mejores en facetas del juego. No queríamos empatar ayer. Y la decepción en el vestuario se palpaba. Pero hay que poner freno y pensar que vamos bien”, reflexionó delante de los aficionados a través de su canal de Twich. Dice que no ha visto a nadie mejor que a España: “En lo que concierne a lo futbolístico, no he visto a una mejor. Con más pegada, sí. Francia y Brasil, nadie se puede asombrar de ver lo que hacen. Pero ningún miedo en tener que afrontar partidos contra ellas. Intentamos buscar los puntos positivos para reforzar a nuestro equipo”

El entrenador ha hablado de lo que es el estoicismo para él: “Intentamos utilizar argumentos y estrategias para que jugadores que quizás no han tenido la oportunidad acerca del estoicismo puedan buscar referentes. Un estilo de vida que dura más de 2000 años y que sigue siendo referente. Ser una persona virtuosa, obrar en consecuencia. Me gustan Séneca, Marco Aurelio, cada uno reúne diferentes aspectos. Antepusieron muchos de sus beneficios, aunque se les tache que no tuvieran sentimientos. Es importante informarse bien”, ha explicado.

También le han preguntado por una crítica de Álvaro Benito, el comentarista de la televisión. “Lo que no tiene sentido es que se lleve un montón de centrales y no confíe en ninguno”, decía cuando creía que el micrófono no estaba abierto.

Luis Enrique le ha contestado: “Me han dicho que con el micro cerrado opinó sobre una decisión mía sobre Rodri. Solo faltaría que no puediera decir lo que quiere. Compartí vestuario, lo conozco. Me gusta su manera de opinar. Cada vez que da un argumento me gusta porque explica su idea. Eso hace enriquecer al fútbol, los debates. Si un día lo veo le explicaré por qué decido hacer esto”, ha contestado el entrenador sin querer crear mucha polémica con el asunto.

Ha confirmado que se siente muy bien en Twich: “La verdad que ha sido un éxito, no lo dudo. No en cuanto a números, sino en la proximidad con los aficionados y el feedback que me llega. Empezó como un experimento extraño, pero me siento a gusto. Creo que valoráis la naturalidad. No descarto seguir tras el Mundial. Pero si sigues mi línea, cuando no juega la selección me aparto de la actualidad. Me gusta vivir tranquilo y trabajar mucho. Hacer deporte y estar con mi familia. No lo descarto, comunicar me gusta. Me encantó el formato con Rafel”.

Además, se ha mostrado encantado con la canción que se cantó en la reunión que se hizo en Barcelona para ver el España-Alemania del Mundial de Qatar.

“Lo ha puesto hoy Aitor en el chat del staff. Impresionante. Claro que nos llega, muchas gracias. El partido en el que he visto a la afición más volcada fue el día de Barcelona. El clima, el ambiente. Fue bestial, os animo a seguir igual”, ha asegurado.