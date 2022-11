Mundial de Qatar 2022. España no quiere pensar en el más allá

Las rotaciones han sido una de las señas de identidad de Luis Enrique desde que empezó a dirigir a la selección. Pero en el Mundial, por el momento, sólo han jugado diecisiete futbolistas. Sólo uno de los que no habían jugado en el primer partido actuó en el segundo: Carvajal, que ocupó en el lateral derecho en lugar de Azpilicueta.

Son nueve los que no se han estrenado y Luis Enrique advierte de que alguno se quedará sin jugar en todo el Mundial. «Lo siento, señores. Ya sabemos todos cómo funciona esto», dice. Y no da la sensación de referirse a los dos porteros suplentes, Robert Sánchez y David Raya, que, si no pasa nada raro, verán todo el torneo desde el banquillo.

Son siete los jugadores de campo que no han disputado ni un minuto en Qatar: Pau Torres, Eric García y Hugo Guillamón, los tres centrales que acompañaban a Laporte en la convocatoria; Marcos Llorente, Sarabia, Yeremy Pino y Ansu Fati.

Alguno se estrenará contra Japón, aunque como es habitual, Luis Enrique no da pistas. Pero las ausencias por precaución de Rodri y de Gavi en los entrenamientos posteriores al partido contra Alemania pueden abrir la puerta para que entre alguno de los que están esperando su oportunidad. «El martes querían entrenar y no les dejé o no les dejamos los doctores y yo. Tienen una gran carga de minutos en sus clubes y no tenían necesidad de entrenar», explicaba el técnico español.

Pero el seleccionador descarta que vaya a hacer la alineación pensando en guardarse algo. Ni siquiera a Busquets, que tiene una tarjeta amarilla y si viera una más, se perdería el posible partido de octavos de final.

«No pensamos especular con ningún jugador. No hay nada que proteger. Sólo pensamos en ganar el partido. Estamos en un grupo calificado como el de la muerte. A pesar de que estamos en una posición con ciertas ventajas no pienso en especular. Queremos ser primeros», asegura Luis Enrique.

No quiere especular con jugadores ni con resultados el seleccionador español. Quedar segunda de grupo evitaría a la Roja un posible enfrentamiento con Brasil en cuartos de final, pero hay que llegar ahí antes.

«Nosotros también nos hemos hecho esa reflexión, pero desde el punto de vista de un profesional no podemos especular», dice cuando le preguntan si se ha planteado jugar con los resultados para evitar a Brasil en cuartos. «Imagina que llegamos al minuto 90 cero a cero y en el 95 marca Japón y marca Costa Rica. Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en quince segundos. O gana Alemania 5-0 y marca gol Japón», explica. Circunstancias que dejarían a España fuera de los cuartos de final.

«No se trata de quedar segundo. Queremos quedar primeros, si eso significa jugar contra el segundo del grupo G y en cuartos contra Brasil, pues jugaremos contra Brasil. Pero hay que ganar a Japón y no debemos hacer las cuentas de la lechera. Si de algo ha pecado esta selección ha sido de tener fe. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones. Queremos hacer los deberes y ser primeros porque significa que somos mejores. Hay que ganar a todas las selecciones y ese es el objetivo», explica el seleccionador español.

Luis Enrique no cambia de planes ni de idea. Y los errores en la salida de balón que se produjeron contra Alemania no le van a hacer cambiar de opinión. Afirma el seleccionador que su equipo es «como una orquesta». «Hacemos todo de manera colectiva, el portero es el que empieza el ataque y los delanteros se comprometen a que los rivales lleguen más heridos a nuestra área», afirma.

Unai Simón tuvo un par de errores en la salida de balón contra Alemania, pero eso no ha mermado su confianza en la manera en que España hace las cosas. «Para mí no es riesgo», asume el portero del Athletic y de la selección. «Sinceramente entiendo que se puedan ver como situaciones de riesgo cuando el delantero está a dos metros del portero con el balón controlado. Son situaciones que esta selección ha vivido otras veces y ha sabido solventar. Es una idea que tiene el míster y me ha convencido. Me siento cómodo y el equipo se siente cómodo», asegura.

Luis Enrique no entiende otra manera de jugar. «Lo veo como un ‘’show’', como ir al teatro. Tus seguidores quieren ver goles y buen fútbol. Ahora tengo una selección potente y he entrenado al Barcelona, pero en otros clubes siempre he intentado atacar. Respeto a otros entrenadores que lo hacen de otra manera. A mí me gusta atacar y que se sienta orgulloso el aficionado. Si me tienen que echar, que me echen, pero la presión no te puede condicionar», dice.