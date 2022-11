El valiente mensaje de Ibai Llanos contra Canelo por lo de Messi: “Me matará...”

Una de las polémicas del Mundial de Qatar 2022 ha sido el arranque del boxeador Canelo contra Messi por una imagen distorsionada en la que parecía que el futbolista argentino estaba pisando la camiseta de México en el vestuario después de la victoria de Argentina en el segundo partido del Mundial. Sin pensar en el contexto o en que la imagen no era lo que él quería entender, Canelo amenazó a Messi y fue. en las redes sociales contra todo aquel que se pusiese del lado del futbolista argentino.

Salió Kun Agüero en su defensa, para intentar explicarle que no había pisado la camiseta ni mucho menos, sino que estaba en el suelo justo en el momento en el que Messi se quitaba las botas, pero Canelo seguía en sus trece sin cambiar de opinión.

No se sabe si le han convencido las palabras de Guardado, de la selección mexicana y que puso más luz al asunto: “Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, dijo. “Es un acuerdo con los utileros que cuando está todo sudado, se deja en el suelo porque es para lavar. Sea tu camiseta o la de tu equipo rival. En el vestuario se entiende así”, mencionó.

“Desgraciadamente Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse (...) Me parece una tontería lo que se está hablando. No tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles con muchos compañeros de profesión, todos los conocemos. Fue puramente para crear polémica”, continuó. Y encima es que la camiseta era suya. “La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería.,

Pero la historia ya no hay quien la pare. Ibai Llanos ha tenido una charla con el Kun Agüero en la que han hablado del asunto. “Te quería ofrecer, por si ocurriera algo con Canelo es que estoy para defenderte. Mi fuerza y mis bíceps están contigo”, le dice el streamer español al ex futbolista. “Me matará, pero moriré por ti”, insiste.

He resuelto el conflicto entre Canelo, Messi y el Kun. pic.twitter.com/sIxVPMW7bC — Ibai (@IbaiLlanos) November 30, 2022

Entonces, en la pantalla aparece una frase por debajo, entrecomillada en la que se lee: “Ibai: `Yo me enfrento a Canelo´”, y ahí es cuando Ibai se asusta.

También el humorista Jero Freixas ha hecho humor con la situación.

No me dejan defender a Messi.

Qué es esta tensión que hay entre Argentina y México? Desde cuándo?

Un poco de humor para descontracturar. pic.twitter.com/3HUZLaLINx — Jero Freixas (@jerofreixas) November 28, 2022

Al final, todo va a quedar en nada, porque los protagonistas han dejado muy claro que en ningún momento Messi falta al respeto a la camiseta mexicana. Al revés, si se la cambia con Guardado, con quien tiene buena relación, es porque le gusta tenerla.