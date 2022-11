La brutal amenaza del boxeador Canelo a Messi... y la respuesta de Agüero

México perdió contra Argentina porque Messi abrió un partido lleno de tensión con un tiro fuerte desde fuera del área que superó a Ochoa. Después, el equipo mexicano no tuvo respuesta. La victoria alivió a Argentina y escoció en México. Sus aficionados han encontrado además un motivo para enfadarse, una imagen poco clara, probablemente un pantallazo de un vídeo en el que se pueden ver dos cosas: o a Messi quitándose las botar o a Messi pisando la bander mexicana.

Y muchos Mexicanos endiosandolo, festejando su gol.

JAJAJAJJAA, ahí está su pinche ídolo de papel burlandose de México. pic.twitter.com/SqHhl5ipUP — Jesús Careaga (@Jesuscareagaa) November 27, 2022

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra, ha decidido que se ve lo segundo. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió. “Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, continuó.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

““na cosa es que sean mejores que nosotros (en fútbol), otra cosa es respeto”, contestó el boxeador, que entró a contestar las diferentes respuestas que recibió, porque sus palabras crearon muchísima controversia. Tanto que tuvo que intervenir Agüero, amigo de Messi y ahora muy activo en las redes sociales.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió el exdelantero.

“Desde que está la playera de MÉXICO en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, contestó el boxeador que no atendía ya a ninguna razón.

“El que no defienda su patria es un culero… una cosa es fanatismo, otra es identidad. VIVA MÉXICO CABRONES”, continuó, sin soltar ya Twitter.

Mientras Argentina y México echan sus cuentas para estar en octavos:

SI ARGENTINA Y MÉXICO GANAN: Argentina pasa como primera de grupo. Para ser segundo, México debería enjugar la diferencia de goles que tiene con Polonia que actualmente es de +2 para los polacos y -2 para los mexicanos.

- SI ARGENTINA GANA Y MÉXICO EMPATA: Argentina pasa como primera de grupo. México quedaría eliminada.

- SI ARGENTINA GANA Y MÉXICO PIERDE: Argentina pasaría a octavos de final, y la posición dependería de la diferencia de goles contra Arabia Saudí. Actualmente es de +1 para la albiceleste y de -1 para saudíes. México quedaría eliminada

- SI ARGENTINA EMPATA Y MÉXICO GANA: Argentina pasaría como segunda de grupo, con Polonia primera, siempre y cuando México no gane por más de cuatro goles de diferencia a Arabia Saudí.

- SI ARGENTINA Y MÉXICO EMPATAN: Argentina pasaría como segunda de grupo, por la diferencia de goles respecto a Arabia Saudí, que sería tercera, y México quedaría eliminada.

- SI ARGENTINA EMPATA Y MÉXICO PIERDE: Ambas selecciones estarían eliminadas del Mundial de Catar 2022.

- SI ARGENTINA PIERDE Y MÉXICO GANA: Argentina estaría eliminada. México clasificaría como segunda del Grupo C.

- SI ARGENTINA PIERDE Y MÉXICO EMPATA: Ambas selecciones estarían eliminadas del Mundial de Catar 2022.

-SI ARGENTINA Y MÉXICO PIERDEN: Ambas selecciones estarían eliminadas del Mundial de Catar 2022.