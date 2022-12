Mundial de Qatar 2022. Pau Torres: “Si un central da un pelotazo no pasa nada”

Pau Torres (Villarreal, 1997) disfruta de su primera experiencia en un Mundial. Un torneo para el que se «prepara» leyendo «El arte de la guerra», una recomendación de su antiguo entrenador, Unai Emery. El central se estrenó contra Japón, una derrota de la que la selección ha tratado de reponerse en los últimos días.

¿Cómo están los ánimos después del partido contra Japón?

Bien. Ya hemos limpiado la mente. Después del partido estábamos un poco frustrados porque lo que queríamos era ganar y ser primeros de grupo. En el día libre despejamos la mente con los familiares, y después hemos entrenado bien. Está todo el mundo con muchas ganas y muy enchufados.

¿El día de descanso es necesario para oxigenar la cabeza?

Sí. El míster ha sido jugador y lo ha vivido en primera persona. Ha vivido tres Mundiales, sabe en cada momento lo que necesita el grupo y está gestionándolo muy bien. Es un poco salir del día a día y estar con la familia pensando en otras cosas siempre viene bien. Y llegas incluso con más ganas.

¿Ha habido trabajo extra con el psicólogo estos días?

El trabajo de Joaquín [Valdés] siempre está ahí, en la victoria, en la derrota. Es constante su trabajo y los que llevamos mucho tiempo no notamos la diferencia porque está integrado como uno más dentro del grupo y lo vemos con total normalidad. Su trabajo es prácticamente el mismo pase lo que pase en los partidos.

Dice Luis Enrique que se siente mejor gestionando problemas, ¿eso lo notan ustedes?

En la derrota todo el mundo aprieta más. La gente está más enchufada, nadie se relaja, porque todo el mundo hemos visto que cualquier selección hoy en día te puede competir, te puede superar en algo en todo momento y eso hace estar alerta. Imagino que al míster eso también le ayuda a ver cosas para corregir.

¿Puede ser incluso positiva la derrota contra Japón en el aspecto anímico?

Si había que perder un partido en el Mundial que sea ese. Ahora, a aprender y que nos sirva para el futuro.

¿La goleada a Costa Rica fue contraproducente por lo que generó alrededor de la selección?

Esa goleada, el que el equipo no frenara, siguiera buscando la portería rival hasta el final, sirvió para clasificarse. Esa diferencia de goles fue vital y habla bien del equipo, que no se desenchufó.

¿Qué pasa si un central, o el portero, pega un pelotazo?

Absolutamente nada. Cada uno dentro del campo trata de seguir la idea del míster, que para nada es suicidarse. Cada uno toma las decisiones según va viendo el juego y no pasaría absolutamente nada.

¿En qué condiciones les permite pegar un pelotazo? ¿Eso está hablado?

Cuando un jugador te tape las líneas de pase, estés dentro del área, en una zona peligrosa donde si el rival te roba te pueda generar un gol, no pasa absolutamente nada. Si ves tus líneas de pase más cercanas cerradas puedes buscar un balón al punta, que el míster te va a aplaudir. No pasa nada.

Otra cosa son los pases largos que usted practica habitualmente.

Tenemos un sistema de juego muy bien trabajado, sabemos prácticamente de memoria dónde van a estar los compañeros y a veces entran ahí los cambios de orientación, nuestros extremos están abiertos y es un recurso más.

¿Cambia mucho jugar con Rodri o con otros centrales?

No, su primer partido de central con la selección fue conmigo en Portugal, ganamos el partido. Rodri es un jugador muy inteligente, que aporta también esa salida de balón, ese buen posicionamiento dentro del campo a la hora de mantener las vigilancias y creo que está haciendo un buen papel, un buen Mundial y está jugando bien. Todos los centrales de la selección tenemos buena salida de balón y Rodri es un pivote que está acostumbrado a recibir de espaldas y ahí, al ver el fútbol de cara se encuentra cómodo.

¿Por qué hizo tanto daño la presión de Japón?

Japón estaba eliminada, empezó a acumular mucha gente arriba, venían hombre a hombre, se colocaban encima de nuestros mediocentros incluso y en acciones que pueden suceder, pero que hay que evitar para el futuro y corregirlas, nos empataron. Incluso en el segundo gol, que se demostró que el balón estaba dentro, no tuvimos suerte y nos remontaron.

¿Esos momentos en que España estaba eliminada cómo los vivían desde dentro?

Con tranquilidad. El equipo jugó de la misma forma, nadie mostró estar impreciso, alterado y demás. Seguimos intentando hacer nuestro juego, que fue la forma en la que conseguimos hacer dos o tres ocasiones, aunque al final no consiguieron entrar, pero creo que jugamos como debíamos.

¿Ha cambiado algo desde la Eurocopa hasta ahora?

Conseguimos en la Eurocopa enganchar a mucha gente a la selección, hemos acumulado experiencia al haber participado la mayoría del grupo en aquel torneo, donde creo que las cosas salieron bien y pudimos estar peleando con la campeona. Venimos más preparados, así que nos viene bien este Mundial.

Es de los pocos que no ha pasado por las categorías inferiores de la selección. ¿Eso le dificultó la adaptación al principio?

Creo que para nada, cada jugador explota o tiene su punto más alto en una edad y no sirve de nada. Tengo compañeros que han ido a la sub’15, 16, 17 y después no han seguido avanzando. Prefiero venir a la absoluta y no ir a las otras.

Además tuvo una lesión bastante joven que le dificultó jugar en esas categorías.

Fue cuando tenía 14 años y estuve prácticamente ocho meses con una lesión de tibia y peroné. Por suerte quedé bien, incluso más alto y todo. Me vino bien.

¿Cómo afecta a un equipo que sea el entrenador el que se vaya en medio de la temporada como le ha sucedido al Villarreal con Emery?

Te deja un poco en shock porque fue de un día para otro. Cuando alguien cambia de entrenador es porque las cosas van mal y lo ves lógico. Lo respeto, pero tampoco veo bien que alguien pueda pagar una cláusula en cualquier momento. Que haya mercados, de enero y verano y que sean como nosotros. Tampoco entiendo que unos países puedan pagar cláusulas o que un entrenador pueda cambiar de equipo en la misma Liga y que en España no se pueda hacer. Habría que ajustarlo.