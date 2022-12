Mundial de Qatar: El motivo por el que Benzemá podría ser campeón del mundo sin jugar y el pastizal que se llevaría

El pasado 19 de noviembre, la selección francesa -que hoy se mide a Marruecos por un puesto en la final- sufría un duro golpe. Karim Benzema se quedaba oficialmente fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La Selección de Francia tuvo que rehacerse para encarar la defensa de su título y la búsqueda del bicampeonato sin uno de sus hombres fuertes y ganador de la más reciente edición del Balón de Oro.

Las alarmas se encendiero cuando el delantero del Real Madrid no pudo culminar la sesión de entrenamiento de les Bleus el 19 de noviembre. Horas más tarde se anunció que se perdía el primer partido del equipo en el Mundial ante Australia: luego, llegó lo peor.

Sin embargo, a pesar de ello, el delantero madridista podría ser campeón del mundo y embolsarse una nada despreciable prima. ¿El motivo? Benzemá no ha sido sustituído y forma parte de la lista oficial de convocados.

El francés está inscrito en las hojas de partido, ya que Didier Deschamps no convocó a otro jugador en su lugar. Así se pudo comprobar en la ficha que la Federación Francesa de Fútbol entregó a la FIFA en el partido frente a Dinamarca el pasado sábado.

Es por ello que aunque no jugara ni un solo minuto, la FIFA consideraría que Benzema forma parte de la selección francesa y consecuentemente, sería reconocido como campeón del mundo.

Según ‘RMC Sport’, la FIFA tiene previsto entregar 26 medallas en el Estadio Lusail, escenario de la final, en caso de que Francia sea campeona del mundo.

Benzema no sería el primero en ganar un Mundial sin haber disputado ni un solo minuto. Hay más ejemplos, incluso en España con Pepe Reina, aunque en estos casos, los futbolistas no jugaron por decisión técnica. Igual situación vivió Ronaldo Nazario en 1994. El legendario ‘9′ brasileño, que lucía el ‘20′ en aquel torneo celebrado en Estados Unidos, no disputó ni un solo minuto en la cuarta estrella de la ‘Canarinha’.

La FIFA considera ganadores a todos los inscritos, algo que no pasa con la UEFA, para la que los jugadores que no disputen ni un minuto en una competición, aunque la gane su equipo, no tienen en su palmarés ese título. Pasó con Isco en la pasada Champions conquistada por el Real Madrid. Isco no jugó ni un minuto y para la UEFA, Isco no tiene esa Champions.

Un pastizal

Pero además del título, el delantero madridista se llevará un suculento botín. Benzema sigue estando en las cuentas de la FFF y recibirá el mismo premio que el resto de futbolistas de Francia.

Si la selección de Deschamps consigue alzarse campeón de la Copa del Mundo, Karim recibirá 400.000 euros, según recogen los medios galos. Además, la FFF dará a sus futbolistas 285.000 euros en el caso de que caigan derrotados en la gran final.

Mientras tanto el jugador trata de animar a sus compañeros en la distancia. El delantero del Real Madrid le deseó el mejor de los éxitos a sus compañeros que hoy disputan las semifinales de la Copa del Mundo frente a Marruecos.

Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous.. Vamonos 🔥 #AllezLesBleus pic.twitter.com/DyE6hYhwf6 — Karim Benzema (@Benzema) December 11, 2022

“Vamos muchachos. Dos juegos más y ya casi llegamos… detrás de ustedes… vamos”, posteó el delantero francés a través de su cuenta de Twitter, junto con una ilustración de varios futbolistas seleccionados.