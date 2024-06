Un periodista de televisión española no aguanta más las críticas por su narraciones: "¿Por qué disfrutáis con el insulto?"

Los comentaristas de los partidos de la Eurocopa hacen su trabajo bajo la presión de las redes sociales, cada vez mayor y cada vez más hostil. Lo viven casi todos los narradores televisivos y lo sufre hasta el bullyng Juan Carlos Rivero en Televisión Española. Ahora, sus compañeros, que también están narrando encuentros, ya conocen lo mal que se pasa.

Lo está viviendo Paco Grande, uno de los veteranos de la televisión pública, que ha respondido a sus "haters" contando que no le van a hacer daño porque sus vivencias y sufrimientos le dan una fuerza interior casi imbatible.

"¿Pero qué está pasando en esta red social? ¿Por qué disfrutáis con el insulto?", comienza preguntándose ante la avalancha en su contra. "No vais a debilitarme jamás. ¿Sabéis por qué? Leed. En el 82 jugaba al fútbol en Las Rozas y estaba en la facultad en tercero de periodismo. Brillante expediente y a tope en el equipo. Seguid el hilo", empieza su historia Paco Grande.

"Tenía fortísimas molestias lumbares, ya no podía entrenar. Me diagnosticaron Mal de Pott. Tuberculosis ósea L2 L3. ¿Cómo se cura? Primero, tratamiento con fármacos tuberculostáticos para curar la infección. 3 meses. Luego, operación complicada. Limpiar los abcesos vertebrales que dañan el disco intervertebral y producen un dolor horrible. Tercero, rellenar la cavidad con injertos de mi propia pelvis. A casa 3, 4, 6 meses sobre un lecho de escayola sin poder andar, para que el injerto cuaje. La atrofia muscular es inmediata", cuenta su enfermedad.

"Mis profesores vinieron al Ramón y Cajal a la habitación a examinarme, a petición mía. Saqué todas mis asignaturas, examinándome en una cama en horizontal. Sin andar en 4 meses. Haciendo la vida en la cama. El día q me dijeron, arriba Paco!! mis piernas no iban. Eso sí, en una semana ya sí", ha contado sobre cómo lo pasó y cómo siguió adelante.

"Me vi TODO el mundial del 82. Volví a entrenarme. 1 año después, fiché por el Unión de Aravaca, no perdí curso en la facultad, estudié en California, becas en la Ser y TVE. 6 meses en una cama con una escayola te dan toda la fuerza del mundo. Nadie te para. Tú mente es fuerte", asegura.

"Esa ha sido mi fuerza y mi motivación cada día. Y lo va seguir siendo hagáis lo q hagáis. Yo vi el mundial 82 escayolado en una cama y perdí la movilidad en las piernas y hoy, estoy en una Euro gracias a TVE y voy a trabajar en bici y cuando puedo esquío y disfruto de la montaña. Y cada jueves en el Retiro me juego mi pachanga. ¿Creéis q después de esto, vais a poder conmigo? Jamás!!", asegura con convicción.

"Yo soy tranquilo y diplomático, pero sigo teniendo esa fuerza y esa rabia y lo q hacéis, me hace cada segundo más fuerte. Perdéis el tiempo. Quizá alguien piense q me invento esta historia. No invento nada. Hospital Ramón y Cajal, equipo de traumatología del doctor Palacios Carvajal (Dep) y uno de sus medicos, el doctor Cristóbal Rodríguez, sí, el jugador de baloncesto. Cuando me anestesiaban en la mesa de operaciones, le reconocí y sonreí", acaba.

"Era el destino. Hace 2 años Cristobal vino al vintage. Nunca le dije nada y le conté que él me había operado y nos emocionamos ambos. Esto lo entenderán aquellos q hayan pasado por una situación parecida. Confianza y lucha y ganas, siempre!! Ese es mi carácter. Esa es mi fuerza", termina con decisión.