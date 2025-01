Nico Williams y Lamine Yamal, dos amigos entre algodones a la espera de poder jugar la Supercopa

Uno de los nombres del último mercado de fichajes de verano fue el de Nico Williams y el interés del Barcelona por su fichaje, para juntarlo con Lamine Yamal después de la gran Eurocopa que los dos protagonizaron con España, que terminó levantando el título. La sintonía entre ambos jugadores tanto dentro como fuera del césped fue aire puro para la selección, y se hicieron virales sus bailes o sus «piedra, papel, tijera» para decidir cualquier cosa.

Esa operación seguramente hubiera terminado con Raphinha lejos del Camp Nou, y el brasileño se ha reivindicado convirtiéndose en el jugador más importante para el equipo este curso, partiendo desde la izquierda aunque centrando su posición. Aunque Lamine empujó también para llevar a Nico a la Ciudad Condal con algunos mensajes, no se pudieron juntar los amigos, que ya han sido rivales en Liga (ganó 2-1 el Barcelona en Montjuïc) y que ahora están entre algodones para volver a hacerlo en la Supercopa de España.

El atacante del Athletic Club no se ha entrenado en Arabia Saudí por una contusión en el tobillo izquierdo, y podría empezar el duelo desde el banquillo. «No lo sabía, gracias por la información», bromeó Flick en conferencia de prensa. «Ellos tienen un gran equipo, me encanta verlos jugar», añadió el preparador del Barça sobre la posible presencia o no del veloz futbolista. Visto lo sucedido con Dani Olmo y sus problemas para la inscripción, la opción de quedarse en Bilbao parece buena en este momento para Nico, aunque haya quien piense que le ha afectado y que ha bajado un poco su rendimiento. En lo que hace referencia a los números «gordos», lleva sólo dos goles (uno en Liga y otro en la Liga Europa) y ha repartido cinco asistencias. «Yo le veo bien, igual que siempre. Es verdad que es una persona muy alegre, siempre está bromeando. Tampoco le vi muy inestable en verano, entiendo que por dentro lo pudo estar, pero con nosotros estaba como siempre. Decidió quedarse y para nosotros es un jugador fundamental y esperemos que nos siga echando una mano, como lo está haciendo», aseguró Óscar de Marcos, el capitán del conjunto vasco, uno de los que recomendó desde un primer momento a su compañero que se pensara si la mejor opción era salir.

Lamine y Nico, si acaban jugando, pueden coincidir en la misma zona del campo, porque uno suele actuar en la izquierda y otro lo hace en la derecha. El jugador del Athletic tendrá que echar una mano defensiva corriendo para atrás, lo mismo que el azulgrana. «Ha demostrado ser diferencial y tiene muchos recursos. Trataremos de hacerlo de la mejor manera posible para pararle, pero tenemos que hacerlo en equipo», analizó De Marcos. En el partido de Liga, la estrella adolescente del Barça marcó uno de los goles.

Pero la presencia de Lamine, al menos de inicio, tampoco está asegurada. Ya se perdió el encuentro contra el Atlético, el último de 2024, por la lesión que sufrió en el tobillo la jornada anterior ante el Leganés. Los plazos eran muy justos para que pudiera llegar a la Supercopa, pero ha superado la prueba. Flick es optimista: «Ha entrenado tres o cuatro veces y creo que está listo para empezar. Puede ser que juegue», afirmó.