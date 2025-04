La nueva vida de Marc Cucalón: de dejar el fútbol con 19 años por una "maldita bacteria" a trabajar con Ilia Topuria

El pasado mes de noviembre Mac Cucalón sorprendía con una triste noticia. El joven centrocampista del Real Madrid nunca olvidará el 6 de septiembre de 2022. Aquel día su vida cambiaría para siempre. El que estaba considerado como una de las grandes promesas de la fábrica sufrió una dura lesión que le obligó a decir adiós al fútbol 796 días después. Una noticia durísima que el futbolista del juvenil A del equipo blanco hizo pública con una desgarradora carta.

"No sabía cómo empezar esta carta. Así que lo haré dando las GRACIAS a todos. De corazón. Por todo el apoyo que me habéis brindado durante todo este tiempo. Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016 siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido, muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad en un partido de la @uefayouthleague" comenzó relatando el futbolista merengue.

Una dura entrada le provocó la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, pero la grave lesión no quedó solo en eso y el joven tuvo que enfrentarse a un auténtico calvario por culpa de una bacteria. "Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir ADIÓS al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado. Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme", afirmaba.

Ojeador para Topuria

Pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana y ahora, Marc vuelve a sonreír nada menos que junto a Ilia Topuria. El ex madridista ha firmado por la agencia de Topuria, Unlimited Sports Management, como ojeador para el área de futbolistas.

El fichaje de Cucalón va muy correlacionado con la idea predominante que tiene la agencia del luchador de MMA. "Cuidaremos tu cuerpo, pero sobre todo su salud mental, la base fundamental para alcanzar el máximo rendimiento en el deporte de élite", afirmaba la empresa en su vídeo de presentación. Y quién mejor que el aragonés para saber gestionar la salud mental de los deportistas después de los dos años que ha pasado en torno a su lesión.

Focalizada en fútbol y MMA, Unlimited Sports Management liderará a nivel internacional el desarrollo de jóvenes promesas y grandes talentos en ambas disciplinas. Una empresa a la que también se sumó el pasado mes de marzo Raúl Albiol, como representado, pero sobretodo como abanderado de la agencia en el área FOOTBALL. El campeón del Mundo y doble campeón de Europa aportará experiencia y liderazgo, sirviendo como referente para nuestros jóvenes talentos.

Cucalón ya no podrá cumplir su deseo de estar en los mejores campos como jugador, pero afronta con ilusión un futuro ligado a su pasión: el deporte.