El nuevo y polémico proyecto de Neymar: Tres días de juerga a bordo de un crucero

Neymar y polémica parecen un binomio indivisible. El brasileño sigue de baja tras ser intervenido quirúrgicamente el pasado mes de marzo en Doha de su tobillo derecho. Sin embargo, el astro no ha perdido el tiempo y trata de disfrutar al máximo de este periodo fuera de los terrenos de juego. Macrofiestas, pocker, escapadas a la fórmula 1... todo aquello que no suene a rehabilitación y descanso parece ser la tónica de un futbolista al que ya los hinchas parisinos no perdonan.

En el PSG están locos por abrirle la puerta de salida, pero hay un problema nada desdeñable: tiene contrato hasta junio del 2027 y también una lesión en el tobillo que se ha ido agravando con el paso del tiempo y que lo ha mantenido fuera prácticamente toda la temporada. Pese a todo, Neymar parece tener los días contados en el Paris Saint-Germain. Los dueños del club planean venderlo y si no fuera posible en lograr una cesión que les libere de su abultado sueldo.

Pero mientras se decide su futuro, el brasileño quiere mantenerse al margen y, con permiso del club parisino que deberá asumir otro club si se marcha, dejará el fútbol aparcado en los últimos días del próximo mes de diciembre próximo para iniciar el proyecto que denominó “Neymar en Alta Mar”. El brasileño ha presentado esta experiencia única de tres días en el crucero MSC Preziosa, una lujosa embarcación que cuenta con una escalera de cristal, el parque acuático infantil Doremi Castle y también el tobogán acuático más largo del mar con 120 metros de extensión. “¡Serán 3 días y 3 noches de mucho atrevimiento y alegría, celebrando todo lo que más le gusta a nuestro Ney fuera de las canchas!”, se puede leer en la página oficial del evento.

Según su describe su página oficial, el polémico negocio “Ney Em Alto Mar” (Ney en alta mar) ofrecerá “72 horas de diversión asegurada”.

El buque partirá del puerto de Santos, en São Paulo, el 26 de diciembre y se dirigirá a Búzios para regresar el 29. Algunas de las atracciones, además de las fiestas nocturnas, serán: “Casinos, tiendas especializadas, bowling, sala de juegos, cine 4D, parque acuático, gimnasio, spa, espectáculos de teatro y lo mejor de la gastronomía mundial para disfrutar a bordo”.

“Chicos, este diciembre va a ocurrir la primera edición de mi crucero ‘Ney en Alta Mar’. Habrá muchas atracciones, no te atrevas a perdértelo. ¿Estás listo para los tres días más emocionantes de tu vida? Así que no te lo pierdas y consigue rápido tu camarote. Nos vemos a bordo”, ha publicado Neymar en sus redes sociales.

De 800 a 1.200 euros

Y la verdad es que la propuesta del brasileño ya se ha convertido en todo un éxito. A 24 horas de su lanzamiento muchas de las plazas ya han sido vendidas. Los primeros en acabarse han sido los más económicos, ya que los usuarios tienen acceso a tres paquetes, que incluyen habitaciones sin o con ventanas, sumado a la posibilidad de tener un balcón hacia el exterior. Este último es el camarote más caro en unos precios que van desde los 800 euros a los 1.200. Eso si, los que compren el pasaje deberán pagar un plus por la sauna, el cine 4D, el simulador de Fórmula 1 o las bebidas.

Un proyecto que ha indignado aún más a los aficionados parisinos que consideran que el astro brasileño de muestra una vez más su falta de respeto hacia el club con el que aún tiene un millonario contrato.