El PSG se cabrea con Neymar por su escapada a la Fórmula Uno

Neymar Jr estuvo en el circuito de Mónaco para presenciar en directo la Fórmula 1 y eso no sentó bien al PSG, puesto que el brasileño está lesionado. L’Équipe va más allá: "La no presencia del mediapunta en Estrasburgo ha sido considerada por el conjunto parisino como una provocación. Su entorno, sin embargo, ha intentado desdramatizar el episodio, esgrimiendo que no era una obligación del jugador viajar con el resto de la plantilla al estar lesionado. El divorcio entre ambas partes es una realidad y buscarán una salida en verano", afirman.

Hace unos días, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a la entidad por fraude fiscal en diciembre de 2016 debido al pago de parte del sueldo del futbolista a través de esas mismas sociedades para evitar impuestos. La mayoría de los pagos superaba los 400.000 euros y algunos llegaban hasta los 950.000, según informa "El Confidencial". Un Neymar que, por cierto, estuvo presente en la fiesta del Barça con sus ex compañeros tras ganar LaLiga.

“Se solicita el detalle de los pagos efectuados por el FC Barcelona en los ejercicios 2015-16, 2016-17 y 2017-18 a estas sociedades, con identificación de la fecha, concreto apunte contable y copia de los medios empleados; descripción de la naturaleza de los servicios prestados por las citadas entidades, aportación de facturas giradas y contratos concertados, así como identificación de la persona responsable [de las sociedades] con la que se formalizaron los contratos”, afirman desde el medio.

Daniel Riolo fue el más crítico de todos con Neymar en estas semanas: “¿Nos damos cuenta de que Neymar, en cuanto a contratación y salario, es el mayor fracaso de la historia del fútbol?”, afirmó el periodista Daniel Riolo, refiriéndose al traspaso del brasileño en el verano de 2017, comprado por 222 millones de euros al Barcelona. “No se me ocurre un fracaso más grande por lo que costó, es horrible. Que haya estado bien en dos partidos en 2020 no significa que te vaya a salvar la vida”.