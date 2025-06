Óscar Ustari, el trotamundos que ha salvado el debut de Messi en el Mundial

Todo el mundo esperaba que el protagonista del partido inaugural del Mundial de Clubes de la FIFA fuese Leo Messi, líder del Inter de Miami y anfitrión oficioso de este nuevo torneo que se disputa en Estados Unidos. Pero los focos se los robó otro argentino, Óscar Ustari, el veteranísimo portero de 38 años que apura sus últimos minutos de fútbol en la MLS. Sus paradas, incluida una a lanzamiento de penalti, salvaron al Inter, que no pudo pasar del empate ante el egipcio Al Ahly.

Ustari fue estrella en Independiente de Avellaneda allá por 2006, llegó a Europa por la puerta del Getafe y después emprendió un viaje larguísimo que le llevó a Boca Juniors, al Almería, al Sunderland, a Newells, al Atlas, al Pachuca...

Ustari fue el tercer portero de Argentina en el Mundial de 2006 y estuvo lastrado por algunos problemas de salud mental que condicionaron su carrera. Ahora cubre la portería del proyecto de Messi en Estados Unidos y fue uno de los mejores del choque que levantaba el telón del Mundial. «Tengo pasión por esta profesión y así va a ser hasta el último día. Cuando me quede sin pasión va a ser el día que lo deje. Hoy estoy debutando en un Mundial de Clubes con casi 39 años y eso me pone muy feliz», decía el guardameta. «Tuve mucho trabajo, por suerte pudimos ayudar al equipo, que es lo importante. Que no nos hayan convertido es lo más importante, más allá de lo individual», cerraba el exguardameta del Getafe.

«En el primer tiempo, Ustari nos mantuvo con vida, no sólo con el penalti, sino con dos o tres apariciones que impidieron el gol del rival», explicaba Javier Mascherano, el técnico del Inter de Miami, en la sala de prensa del Hard Rock Stadium de Miami. «Messi está bien, si juega es porque está bien. Vino sin ningún problema de Argentina. Tenemos cinco días para descansar, que es suficiente, pero eso lo vamos viendo día a día», añadía el entrenador sobre su estrella, que llegó a estrellar un balón en el travesaño. «Cuando encontramos a Leo y le hacemos llegar la pelota de la mejor manera, es donde más opciones tenemos. Sabemos que en el próximo partido el nivel va a subir porque es un rival europeo (Oporto), pero nos quedamos con las buenas sensaciones».