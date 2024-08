El padre de Lamine Yamal, desde el hospital tras ser llevado a planta: "Me veía entre la vida y la muerte"

Mounir Nasroui, el padre del futbolista Lamine Yamal, ya ha salido de la UCI y su situación es mucho más favorable después de haber sido apuñalado la noche de este miércoles en un parking de Mataró.

La primicia la dio el mismo Nasroui en unas declaraciones concedidas a ‘El Chiringuito de Jugones’. Se tratan de sus primeras palabras concedidas a un medio de comunicación tras el altercado que le ha mantenido en una situación límite durante casi 24 horas.

“Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor. Muchas gracias a todos”, avanzaba Nasraoui en una charla telefónica de dos minutos con los tertulianos del programa deportivo.

El padre del jugador del FC Barcelona se mostró autocrítico: “Hay que estar más tranquilo por el bien de todos. Por el mío y por el de mi familia, tengo que estar más tranquilo. No me queda otra. Hay que pensar que la justicia hará su trabajo, lo va a hacer seguramente. Eso es lo más importante. Dios es muy grande y todo tiene solución", aseguró el padre de Yamal,.

Nasroui no dudó en reconocer que pasó miedo tras sufrir la agresión: “Me veía entre la vida y la muerte, claro que tuve miedo. Como cualquier ser humano. No sé cuándo saldré del hospital, pero ojalá sea lo antes posible. Estoy agradecido de volver a hablar”.

Por último, el padre de Yamal terminó la conversación dándole las gracias al equipo de ‘El Chiringuito’ y augurando una buena temporada del FC Barcelona y de su hijo: “Este año, el Barça será un gran equipo y haremos grandes cosas”.