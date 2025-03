Las palabras de Imanol, que escuecen al madridismo, tras perder la Real contra el Barcelona

Las declaraciones de Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, tras la derrota ante el Barcelona han generado controversia, especialmente entre algunos aficionados del Real Madrid. Su análisis del partido y, en particular, su reacción ante la expulsión de Aritz Elustondo, han sido interpretados de diferentes maneras

Imanol no esquivó el tema y reconoció abiertamente que la tarjeta roja mostrada a Elustondo en el minuto 16 fue correcta. "La expulsión es clarísima, es justa, cometimos un error no es el primero. Hay que intentar evitar esas situaciones", afirmó el técnico. Esta admisión de culpa no ha sentado bien en algunos sectores del madridismo, que esperaban una postura más crítica hacia la decisión arbitral.

Más allá de la jugada puntual, Imanol explicó cómo la expulsión cambió el partido: "Si ya con once contra once te encuentran el hombre libre fácil, imagina con uno más. Nos intentamos juntar para minimizar riesgos, sujetarnos de pie de la mejor manera posible y pensar en el United jueves.". En otras palabras, enfrentarse a un Barcelona en su mejor momento y con superioridad numérica supuso un desafío insalvable para la Real Sociedad.

Una expulsión que condicionó el partido

La Real Sociedad había comenzado bien el encuentro, con una propuesta que incomodó al Barcelona en los primeros minutos. Sin embargo, la expulsión trastocó los planes. No es la primera vez que la Real Sociedad sufre una situación similar, algo que el entrenador subrayó con cierta autocrítica:"En otras se confundieron, en esta no, en esta nos hemos confundido nosotros. La de hoy entiendo que es justa, lo que tenemos que hacer es intentar evitar estas situaciones. Una vez que ha pasado, enseguida mi mente ha ido al jueves".

Malestar en el madridismo

Lo que más ha molestado a algunos aficionados del Real Madrid ha sido la aceptación de la expulsión, porque consideran que no juzga con la misma benevolencia jugadas que le sucede contra el Real Madrid. Los hinchas del conjunto blanco están sensibles con el tema arbitral y consideran que ni LaLiga ni los rivales tratan igual al Real Madrid que a los demás.

Es evidente que la Real Sociedad afrontó un partido cuesta arriba desde el minuto 16 y que la superioridad del Barcelona se hizo más evidente con el paso de los minutos. Imanol, desde su perspectiva de entrenador, optó por valorar los factores tácticos que condicionaron el desarrollo del encuentro en lugar de buscar excusas arbitrales o exponer una visión más combativa ante la derrota.