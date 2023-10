La pasión de un pueblo: Quintanar de la Orden se vuelca para recibir al Sevilla en la Copa del Rey

Desde que el Club Deportivo Quintanar, equipo de Primera Autonómica Preferente de Castilla-La Mancha, quedara emparejado en el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey con el Sevilla, el ambiente de ilusión y exaltación se palpa entre las calles de la localidad. Todo Quintanar de la Orden, un municipio toledano de cerca de 11.000 habitantes, está entusiasmado ante la que es la cita más grande de su historia a nivel futbolístico. En el pueblo, no se habla de otra cosa que no sea la visita al Alfonso Viller García del siete veces campeón de Europa League y uno de los mejores equipos europeos. Sergio Ramos, Jesús Navas o Rakitic, si son convocados, serían algunos de los futbolistas que jueguen el próximo miércoles 1 de noviembre en el feudo manchego. Una muestra de la magia de la competición copera.

"Esto es maravilloso. En apenas unos días, un equipo como el Sevilla pasa de recibir al Arsenal en Champions a visitarnos a nosotros", explica Miguel Ángel Navalón, capitán del CD Quintanar, a LA RAZÓN. El jugador quintanareño representa todo lo que él y sus compañeros sienten en estos días previos al partido: nervios por disputar esta eliminatoria, ansias por "saber a qué nos enfrentaremos", ganas por "demostrar lo que valemos" y, sobre todo, soñar con seguir haciendo historia.

Navalón, de 32 años, lleva prácticamente toda su carrera deportiva en el equipo de su pueblo. Siendo uno de los jugadores más veteranos de la plantilla, explica a este periódico que esto es "algo que pasa una vez en la vida": "Si te soy sincero, nunca me había imaginado esto. Cuando eres pequeño claramente sueñas con lograr algo grande. Para mí ya era un sueño jugar con el primer equipo del Quintanar o conseguir un ascenso, pero cuando vimos que íbamos a jugar contra un Primera División, contra el Sevilla, no nos lo creíamos".

El CD Quintanar celebra la clasificación a la Copa del Rey Puertas Salmar S.A.

El equipo manchego llegó hasta esta ronda tras pasar dos eliminatorias previas, primero ante el Noblejas, y posteriormente, el pasado 12 de octubre ante el madrileño Unión Zona Norte. Ante el Sevilla, la diferencia es clara, pues a ambos equipos no solo los separan cinco categorías, sino también la historia y experiencia que arrastra cada club o el nivel de competición, de entrenamientos y, en sí, de la preparación de cada uno de los protagonistas del próximo partido. Los jugadores del CD Quintanar, en su mayoría del pueblo o de la comarca, compaginan este deporte con sus trabajos o estudios y también les quita tiempo para estar con su familia o tiempo libre. Navalón, por ejemplo, es graduado en Magisterio y está opositando para profesor, además de realizar otras labores ajenas al fútbol.

Son conscientes de que este tipo de factores repercuten en gran medida en la previa de la eliminatoria, pero saben que no es imposible y que en el fútbol "puede pasar cualquier cosa". "La realidad te dice que no, porque no nos podemos comparar con equipos de élite que se dedican a esto y están todos los días preparándose. Pero somos once contra once, y a partido único puede pasar cualquier cosa", afirma Navalón.

Remodelación absoluta del estadio Alfonso Viller García

Para que se pudiese jugar el partido en Quintanar, la directiva del club hizo un esfuerzo enorme. El estadio contaba con un aforo de poco más de dos mil personas, y poseía carencias que la Federación no considera aptas para un partido de tal envergadura. Así, entre todos los miembros, consiguieron cumplir con las exigencias y requisitos correspondientes que televisión y RFEF les pedían, entre ellas, la ampliación de la iluminación, el refuerzo de los vestuarios o la instalación de gradas supletorias, de tal manera que a la eliminatoria podrán asistir cerca de seis mil personas. A esto, también se añade el traslado de los banquillos por motivos de seguridad, zonas nuevas de evacuación ante casos de emergencia o la preparación de una zona de prensa. "Los aficionados siempre nos apoyan, esperamos el ambiente de las grandes ocasiones. Va a ser un día grande, si en la anterior ronda ya fue algo increíble, contra el Sevilla va a ser histórico, algo apoteósico".

Y la afición, además, ha respondido de forma sobresaliente. En apenas unas horas, se agotaron todas las entradas. Así, el día del partido, están preparados varios eventos previos al encuentro para que el pueblo se vuelque con el equipo en un día que la localidad recordará toda la vida. Todo lo que sea necesario para que el próximo 1 de noviembre, Quintanar de la Orden sea una fiesta.