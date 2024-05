La peculiar valoración de Ancelotti sobre el adiós de Toni Kroos del Real Madrid

Toni Kroos se despide el sábado del Santiago Bernabéu y Carlo Ancelotti ha dejado clara la admiración que siente por él describiendo al mediocampista alemán como un jugador único e indispensable en la historia del fútbol. A lo largo de sus declaraciones, Ancelotti ofreció una visión profunda de la importancia de Kroos tanto dentro como fuera del campo, destacando su capacidad técnica, su constancia y su valentía al tomar decisiones cruciales sobre su carrera.

Al preguntarle sobre el partido que más le ha gustado de Toni Kroos, Ancelotti admitió la dificultad de elegir uno: "Difícil elegir uno, porque siempre ha jugado con mucha continuidad. Siempre ha destacado". Esta continuidad y excelencia constante es lo que, según Ancelotti, hace a Kroos un jugador único.

"Un rendimiento muy alto y muy continuado, sin bajas. Uno de los pocos que sabe manejar los tiempos de los partidos con la posesión. Su acierto en el pase es único. Ha aportado mucho al fútbol, es uno de los mejores medios de la historia", explicó Ancelotti cuando se le preguntó por qué Kroos es único. Este reconocimiento no solo se basa en las estadísticas, sino en la habilidad de Kroos para influir en el ritmo y la dirección de los partidos.

Ancelotti también comentó la dificultad de reemplazar a Kroos: "Un jugador con las cualidades técnicas de Kroos es muy complicado encontrarlo, no es lo que estamos pensando. Pensamos en preparar la final para ganarla. Intentar hacerle cambiar de idea no era sencillo. No hubo lágrimas", dijo comparándose con lo que sucedió cuando se fue Casemiro.

"Kroos estaba convencido. Despedirse así sería lo ideal. Luego tienes que tener el coraje para hacerlo y respeto mucho lo que ha hecho. Ha tenido huevos", añadió Ancelotti. La decisión de Kroos de retirarse al final de la temporada demuestra su valentía y el respeto que se ha ganado.

"Los jugadores veteranos, las leyendas, tienen que elegir su destino. Toni ha tomado esa decisión y hay que respetarla. Hay que despedirlo lo mejor que podamos. Respeto su decisión, es la de un hombre con huevos, es la realidad. Reemplazar a alguien así es casi imposible, pero esta plantilla tiene recursos en los jóvenes para que tomen la responsabilidad y sigan el camino marcado estos últimos diez años. Cada año pierde piezas, pero no pierde el ambiente, la actitud y el compromiso, tienen que mantener el ambiente limpio que hay. Depende de cada uno, pero no creo que haya sido una decisión complicada para él", afirmó Ancelotti.

Al abordar el tema de los veteranos, Ancelotti fue muy claro: "Esta generación ha ganado títulos y creo que los seguirá ganando, ahora tenemos la oportunidad de ganar otro más". La experiencia y el liderazgo de los jugadores veteranos son cruciales para mantener la competitividad del equipo.

Sobre Tchouameni, Ancelotti confirmó su ausencia en la final pero aseguró su participación en la Eurocopa: "Está descartado para la final, pero llegará para la Eurocopa".

El técnico abordó la situación de Nacho, otro pilar del equipo: "Nacho no ha decidido todavía, estamos esperando, pero no tenemos prisa. Tras la temporada podrá elegir qué quiere hacer la próxima temporada. Ahora su idea es intentar ganar la Quince". Esta paciencia y comprensión hacia las decisiones personales de los jugadores refleja la filosofía de Ancelotti sobre el manejo de un equipo lleno de estrellas y veteranos.

Sobre los Juegos Olímpicos y la posible participación de Mbappé, Ancelotti fue claro: "Yo no entro en estos temas. Me gustan los Juegos, si puedo veo a los equipos italianos", respondió con ironía