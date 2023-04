Pelea a puñetazos entre dos estrellas del Bayern Múnich tras caer 3-0 con el Manchester City

La derrota del Bayern Múnich contra el Manchester City (3-0) en la ida de los cuartos de final de la Champions no tuvo sólo consecuencias deportivas. También las tuvo extradeportivas, ya que según informa "Bild", Sadio Mané agredió a Leroy Sané en el vestuario al finalizar el encuentro. Son dos de las estrellas del equipo bávaro.

Según el medio alemán, el africano recriminó a su compañero un par de acciones del partido y después le dio un golpe en pleno rostro que le ha dejado algunas secuelas. Tuvieron que entrar a separarlos para que no fuera a más.

Otro problema más para el Bayern esta temporada tormentosa. Nagelsmann, el técnico, fue destituido por sorpresa unas semanas antes de la eliminatoria con el Manchester City. En su lugar llegó el reputado Thomas Tuchel, campeón de la Champions con el Chelsea en 2021, después de derrotar al Real Madrid en semifinales y precisamente el Manchester City de Guardiola en la final. Con el nuevo preparador, el Bayern ya ha sido eliminado de Copa y tiene complicado el pase a las semifinales de la Champions tras el resultado. Tuchel anunció que no le dio la sensación de que fuera un partido de 3-0 (en realidad, hasta el 2-0 tras el error de Upamecano, hubo alternativas) y que no se iban a rendir. En la Bundesliga sí van líderes, pero sólo con dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund.

No fue titular

La verdad es que el mítico conjunto alemán no ha tenido mucha suerte en los sorteos de esta Champions. Le tocó un grupo con el Barcelona y el Inter, que pasó casi sin despeinarse; en el sorteo de octavos le cayó el PSG, y pudo con Mbappé, Messi y compañía también con claridad, y en los cuartos el Manchester City.

Mané era uno de los fichajes estrella del Bayern el pasado verano, procedente del Liverpool. Pero no lo está teniendo fácil. Se perdió muchos partidos por una lesión (que también le impidió ir al Mundial de Qatar con Senegal), pero no fue titular en el importante duelo contra el City. Salió cuando quedaban 21 minutos más el añadido y no logró rematar ni entre los tres palos ni fuera. En total este curso, ha marcado once goles y ha repartido cinco asistencias en 32 partidos.