El Manchester City se aprovecha del Bayern (3-0)

Un gol de Rodri en una maniobra perfecta al borde del área y un error de Upamecano en la salida del balón hacen que el Manchester City mire con optimismo al final de la eliminatoria. Lo hizo todo bien el centrocampista español para marcar el primer gol del partido. Primero se quitó de encima a Musiala con un recorte para ganar el espacio y el tiempo suficiente que luego aprovechó para rematar de manera sutil y perfecta con la izquierda. Lo hizo todo mal el central del Bayern antes del segundo del City. Se enredó en un intento de regate a Grealish que permitió que el extremo inglés dejara la pelota en los pies de Haaland de un taconazo. El noruego, mucho más generoso de lo que dicen sus números, vio la llegada de Bernardo Silva por el otro lado y le puso el balón en la cabeza para que marcara el segundo.

Ese error de Upamecano fue decisivo para la mentalidad del Bayern, que ya estaba descompuesto cuando recibió el tercero. Tanto que permitió que Stones tocara de cabeza en el área para dar el tercer gol a Haaland.

No era el primer error del central francés en el inicio del juego de su equipo. Y al tercero llegó el gol del noruego. El tercero del City, que no lo tuvo tan sencillo como indica el marcador. Durante muchos minutos el Bayern le hizo sentir lo que habitualmente sienten sus rivales y lo sometió al bombardeo de Leroy Sané. El ex jugador del equipo inglés fue el principal argumento ofensivo del equipo alemán con sus lanzamientos lejanos que Ederson se conformaba con despejar con dificultad.

Sabía Guardiola que no iba a ser sencillo y propuso una alineación con cuatro centrales en la que las posiciones cambiaban. Stones se adelantaba para vigilar a Musiala y para apoyar a Rodri en la salida del balón y Rúben Dias y Aké aparecían por todos lados para despejar las llegadas del Bayern.

Guardiola es un entrenador preparado y sin prejuicios, dispuesto siempre a encontrar una manera de minimizar las virtudes del rival y multiplicar las de su equipo. Cuando entrenaba al Bayern encontró a través de Lahm la manera de aumentar la presencia en el centro del campo. Abandonaba el lateral derecho para ser un mediocentro en ataque. Lo repitió en el City con Cancelo y ahora con Stones partiendo desde el centro de la defensa.

Eso le permitía, además, que el internacional inglés estuviera más cerca del área en jugadas como la del tercer gol. Preparado para tocar cualquier balón de cabeza para marcar o para dar un pase de gol.

Fueron tres los que marcó el equipo de Pep, pero podían haber sido alguno más si Sommer, el guardameta que ha llegado al Bayern para cubrir la ausencia del lesionado Neuer no hubiera estado tan acertado.

El portero suizo desvió todo lo que pudo. Con empate a cero y con el 3-0 en contra. Cuando ya se habían marcado todos los goles mandó a córner un remate de cabeza de Rodri. Hubiera sido el cuarto y hubiera permitido que el resultado se cerrara de la misma manera que se abrió, con un gol del centrocampista español que parece sacado de otro tiempo. Con la camiseta por dentro, sin ningún tatuaje ni peinados extraños. Un futbolista que sólo se preocupa de hacerse notar jugando al fútbol. Él maneja el ataque de su equipo y Guardiola se siente seguro. Tan seguro como en la eliminatoria con tres goles a favor.