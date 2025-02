Piqué se sincera como nunca sobre los pitos con la selección Española y su independentismo: "Lo exageré..."

En noviembre de 2018 en la previa de la Supercopa de España ante el Sevilla, Piqué anunciaba su renuncia a seguir con la selección. “La decisión estaba tomada desde hacía tiempo y meditada. Etapa bonita en la que tuve la oportunidad de ganar Eurocopa y Mundial. Ahora me quiero centrar en el Barça, me quedan años aquí y a disfrutar muchísimo”.

El central debutó con la roja el 11 de febrero de 2009 ante Inglaterra, con victoria española por 2-0, y en total disputó 103 partidos y anotó cinco goles. Pudo entrar en el selecto grupo (sólo hay trece jugadores) que han disputado más de 100 choques con el combinado nacional y supera a leyendas como Raúl González o Carles Puyol.

Polémica independentista

Sus nueve años como jugador nacional le han valido para vivir todo tipo de alegrías, pero también para lidiar con momentos más desagradables. Se le ha acusado en numerosas ocasiones de ser ambiguo acerca de la independencia de Cataluña y las imágenes públicas en la Diada y su opinión a favor del derecho a decidir, provocaron que parte de la hinchada española le silbara allá por dónde Piqué lucía la elástica nacional. El capitán del Barça decía así adiós a España tras sonadas polémicas suscitadas en torno a su figura como cortarse las mangas de la camiseta con la bandera o una peineta durante el himno.

En 2019 volvía a reiterar que no se arrepentía de sus decisión y se apuntaba a jugar con la selección catalana una decisión que también levantó ampollas. “La gente que no lo quiera entender no lo va a entender pero en su momento ya lo expliqué. Renuncié a la selección española porque era el momento. La decisión está tomada y no me arrepiento. La selección catalana solo me requiere acudir un día y estar entre amigos. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, subrayó.

Ahora, casi siete años después, el ex capitán blaugrana analiza en el Podcast de Iker Casillas su salida de la Roja. El central apunta a los medios de comunicación a los que acusa de orquestar una campaña en su contra.

El ruido de los medios

“El tema de la Selección es muy simple, me posicioné en que Cataluña tenía el derecho a decidir. A partir de ahí, se inicia una campaña que cada vez que estoy en la Selección, lo primero que hacían los medios era preguntar por las calles a la gente si merecía ser pitado y convocado. Eso genera ruido”. Aun así, el central reconoció haber exagerado la situación: “La gente no sabía por qué pitaba, hubo un momento que se dejó y luego volvió a pasar. Me afectaban cero. En tu carrera, cuando empiezas joven, lo vives todo con mucha intensidad. Te afecta todo, también a tu familia. Tanto lo positivo como lo negativo. A medida que van pasando los años creas una coraza para protegerte. Es sano, si no al final acabas loco. Eso lo exageré por veinte. Llegó un punto que era indiferencia absoluta. Que pensaba que la gente eran actores. Me daba completamente igual lo que dijeran y que me silbaran”.

Por el bien de "La Roja"

Asimismo, Piqué analiza su retirada y mantiene que lo hizo por el bien de España. “Llegó un punto que me di cuenta de que penalizaba al equipo que estuviera allí. Dije, ‘¿sabes qué Gerard? Ya está. Lo has ganado todo, lo intentas hacer lo mejor posible, pero eres el centro de atención cuando el equipo no lo necesita. Pero ya está, apártate’. Podría haber competido mucho más tiempo, pero di un paso al lado”. Una decisión que valoró con los años: “Cuando dejas la Selección te das cuenta de que has tenido un ritmo de vida muy bestia. Empiezas a tener semanas libres que te dan la vida, puedes viajar y desconectar… esos lujos te alargan la carrera. No habría llegado a los 36 si no hubiera dejado la Selección”, sentencia.