La polémica reacción de un futbolista del Barça a los gritos de "p... España"

La Patum ha vuelto a llenar las calles de Berga para vivir una de las fiestas tradicionales más importantes de Cataluña. Unas fiestas en las que el futbolista de FC Barcelona, Marc Bernal, se ha convertido en protagonista por su polémica reacción a los insultos a España de parte de los asistentes.

El joven futbolista formado en la Masía, considerado como uno de jovenes más prometedores de la plantilla blaugrana a pesar de la lesión en la rodilla que los ha dejado en el dique seco toda la temporada, presenció las fiestas desde un balcón de la plaza, rodeado de esteladas, para no perderse ningún detalle.

¡No vayas con la selección!

Bernal no ha tardado en volverse viral en las redes sociales por lo ocurrido durante la celebración en la que se produjeron graves insultos a España y a la selección. En uno de ellos se puede ver como la gente canta "Marc, no vayas a la selección". El cántico se convierte en unánime entre los asistentes y se repite durante varios segundos. Pero la cosa no se quedó ahí y pronto comenzaron a oírse gritos de "puta España". Sin embargo, el futbolista, lejos de incomodarse se mostró muy sonriente, aplaudiendo y saludando a la multitud.

Las reacciones a su gesto no han tardado en aparecer y muchos usuarios reclaman ya que no sea convocado con La Roja. "Qué juegue con Cataluña...", "No deberían llamarlo salvo que demuestre públicamente su amor por España" o "Qué asco dais..." son algunos de los mensajes publicados por los aficionados que se han sentido ofendidos con su actitud.

Ya hay fecha para su regreso

Marc Bernal confía en regresar pronto a los terrenos de juego, algo que no hace desde el pasado 27 de agosto en un partido contra el Rayo Vallecano (1-2) a domicilio. Desde entonces, el talentoso centrocampista azulgrana no ha disputado ni un solo minuto con el Barça, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo. El propio futbolista, durante las celebraciones del equipo en el Estadi Olímpic Lluís Companys por la consecución de LaLiga, confirmó a los medios la fecha prevista para su vuelta: “Creo que estaré listo para jugar alrededor del mes de agosto”.

De esta forma, Marc Bernal, que solo ha participado en tres encuentros este curso con el primer equipo, volverá a estar a las órdenes de Hansi Flick al inicio de la próxima temporada.