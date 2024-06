Polonia - Países Bajos: Joshua Zirkzee, como Django, desencadenado

Joshua Zirkzee estaba disfrutando de las vacaciones en Orlando, en Disney World, cuando recibió una llamada tan inesperada como deseada: Ronald Koeman lo convocaba para disputar la Eurocopa. Países Bajos ha sufrido las bajas de Frenkie de Jong y Teun Koopmeiners; además, el delantero Brian Brobbey está entre algodones tras recibir un golpe en un entrenamiento (no jugará hoy ante Polonia, que, por su parte, lamenta la baja de Lewandowski), y uno de los repescados ha sido Zirkzee.

Su ausencia en la primera lista había sido ya motivo de polémica, después de la gran temporada que ha protagonizado en el Bolonia, una de las sorpresas del Calcio, que ha logrado la clasificación para la Champions, competición que no juega desde hace 60 años (cuando se llamaba Copa de Europa). Dos de los protagonistas de esta hazaña seguramente no la vivirán: Motta, el entrenador, que está preparando su fichaje por la Juve; y Zirkzee, por el que han mostrado interés varios equipos importantes, y su destino apunta al Milan.

Sí a Países Bajos, no a Nigeria

La Eurocopa será su estreno con la "Oranje" absoluta tras haber pasado por las categorías inferiores. Su llamada no ha sido bien recibida en Nigeria, país con el que también podía haber jugado, pues es el originario de su madre.

Nacido en Schiedam, una ciudad cercana a Rotterdam, el fútbol siempre fue una prioridad para él. Casi la única. "Desde joven quise ser futbolista, con el apoyo de mis padres, y, siendo honesto, no tenía plan B", reconoció en la "Gazzetta dello Sport". Su primera escuela fue la calle: "Si juegas en la calle, a menudo lo haces contra chicos mayores. Entonces hay que encontrar la manera de protegerse y de desarrollar más habilidades, hay que ser más rápido, más fuerte, tener mejor técnica. Quieres impresionar a los grandes y ganarte su respeto. Cuando ingresas a un verdadero centro de capacitación, ciertas cosas se quedan contigo y marcan la diferencia", explica.

Su debut en el Bayern

Tras jugar en el Spartaan y el ADO (equipo de La Haya), su primer gran salto fue al Feyenoord juvenil, pero apenas pasó un año porque lo llamó el Bayern Múnich para su academia. Era 2017 y tenía 16 años. En diciembre de 2019 ya debutó con el primer equipo, la Champions contra el Tottenham. Un mes después lo hizo en la Bundesliga, entró en el minuto 90 y marcó el 1-2 ante el Friburgo en la primera pelota que tocó (después Gnabry haría el 1-3, en el 93). El entrenador que le dio la alternativa fue Flick, el actual técnico del Barça, como hizo con Musiala, que es dos años más joven que Zirkzee y que siempre agradecerá a éste su apoyo cuando lo llamaron por primera vez para entrenar con los "mayores". Llegó a la ciudad deportiva y no había nadie y no se atrevía ni a sentarse. "Me quedé quieto y esperé, hasta que Zirkzee vino y me ayudó", dice la actual estrella del Bayern y de Alemania.

Pese a sus 193 centímetros, Zirkzee no es el clásico delantero tanque. Lo que más le caracteriza es la imaginación. Él se define como un nueve y medio: entre delantero y mediapunta. "Tiene buen tamaño, pero es muy ágil, tiene buen remate y retiene bien el balón", lo definió Flick. Tras una cesión al Parma, donde no tuvo oportunidades, y otra al Anderlecht, donde brilló; en el Bolonia, que pagó 8,5 millones por él, ha explotado en su segundo curso. Ha repartido 7 asistencias y ha marcado 12 goles entre todas las competiciones. Cada uno de ellos lo celebra haciendo el gesto de que desenfunda una pistola y dispara. "Lo he sacado de Django", ha reconocido. Como Jamie Foxx en la película de Tarantino, espera estar desencadenado en esta Eurocopa en la que le han dado la oportunidad.