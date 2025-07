Positivo en el Athletic por un medicamento contra la alopecia

El mundo del fútbol español se ha visto sacudido por la noticia del positivo por dopaje de Yeray Álvarez, central del Athletic Club, tras un control realizado por la UEFA después del partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. La información ha sido confirmada por el propio jugador a través de un comunicado.

El comunicado de Yeray Álvarez

En su declaración, Yeray expresa la sorpresa y el impacto emocional que le supuso recibir la notificación del positivo. El jugador asegura que nunca ha consumido sustancias prohibidas de manera intencionada y atribuye el resultado adverso a la ingesta involuntaria de un medicamento contra la caída del cabello, relacionado con el tratamiento que sigue desde hace años para la alopecia, consecuencia de la enfermedad que superó en el pasado. Yeray señala que el procedimiento disciplinario se encuentra en fase de instrucción y, por motivos de confidencialidad, ha sido suspendido provisionalmente y no puede realizar más declaraciones públicas.

“Hace unas semanas me comunicaron que había dado positivo en un control antidopaje efectuado por la UEFA tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester United. Recibir esa noticia fue un golpe muy duro y, sinceramente, no me lo podía creer, dado que jamás en mi vida he consumido sustancias prohibidas. Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida. El procedimiento disciplinario se encuentra actualmente en fase de instrucción y sujeto a confidencialidad, por lo que estoy provisionalmente suspendido y no estoy autorizado a realizar declaraciones públicas adicionales.”

Apoyo del Athletic Club y el entorno

Poco después de conocerse la noticia, el Athletic Club emitió un comunicado mostrando “todo su apoyo” a Yeray y lamentando el “error humano” que ha derivado en esta situación. El club de Ibaigane ha sido claro en su respaldo al jugador, recordando su integridad y profesionalidad a lo largo de su carrera. El Athletic, además, ha solicitado respeto para la privacidad del futbolista mientras se resuelve el procedimiento disciplinario.

La reacción de la afición y del entorno del club ha sido de solidaridad y comprensión. No es la primera vez que Yeray Álvarez afronta una situación adversa: su lucha contra el cáncer testicular y la posterior recaída, que le obligó a someterse a quimioterapia, ya generaron muestras de apoyo masivo tanto dentro como fuera del vestuario, con gestos como el de sus compañeros rapándose la cabeza en señal de solidaridad.

Yeray ha explicado que el positivo se debe a un medicamento para la alopecia, consumido de forma involuntaria. Tras superar su enfermedad, el central ha seguido un tratamiento para combatir la caída del cabello, un efecto secundario habitual de la quimioterapia.

No es la primera vez que un deportista se enfrenta a una situación similar. Los tratamientos médicos derivados de enfermedades graves pueden requerir medicamentos que, sin intención de mejorar el rendimiento, pueden dar lugar a positivos en los controles antidopaje si no se gestionan adecuadamente los permisos y exenciones terapéuticas.