Le preguntan a Mbappé quién merece el Balón de Oro, Yamal o Dembele: "¿Hace falta explicarlo?"

En la previa del partido por el tercer puesto de la Nations League entre Francia y Alemania, Kylian Mbappé se ha mojado acerca de a quien votaría por el Balón de Oro, se lo daría a Ousmane Dembélé. El delantero del Real Madrid fue claro y contundente: “¿Votaría por Dembélé? Sí. ¿Realmente hace falta explicarlo? Si hablamos de Yamal y Dembélé, yo elijo a Dembélé. Está muy claro mi voto”.

Mbappé no ocultó su admiración por su compañero de selección y ahora también excompañero en el PSG. Aunque reconoció que el panorama del Balón de Oro cambia con rapidez: “La situación está cambiando muy rápido, como lo han demostrado los últimos ganadores”, no dudó al ser consultado por sus preferencias actuales. “De aquí a septiembre pasarán muchas cosas, pero hoy hablamos de Ousmane Dembélé yLamine Yamal. Por eso respondí”, explicó.

Así vio la final de la Champions Mbappé

El capitán de Francia también aprovechó para reflexionar sobre el tramo final de su ciclo en el Paris Saint-Germain, club que este año conquistó su primera Liga de Campeones, ya sin él en el plantel. Mbappé confesó haber seguido la histórica final desde Marruecos: “Estaba en el Fairmont de Marrakech, con mi primo y mis amigos, la tele era grande…”. Más allá del tono desenfadado, elogió con sinceridad a sus antiguos compañeros: “Estaba feliz, se lo merecen. Han pasado por tantas dificultades, yo también las viví. He pasado por todas las etapas de la Champions menos la victoria. Es 100% merecido. Se convirtieron en el equipo que todos quieren vencer”.

Respecto a las críticas recibidas por no haber logrado levantar títulos de máximo nivel esta temporada, Mbappé respondió con firmeza. “¿Una temporada en blanco? ¿Qué es una temporada en blanco?”, preguntó con ironía. Y añadió: “Ganamos dos títulos. Perdimos algunos importantes, pero este año ha sido enriquecedor. Que el PSG haya ganado la Champions sin mí no me afecta. En una carrera hay retos. Me han culpado de muchas cosas y he logrado sobreponerme. Depende de mí trabajar”.

El destino de ganar sin él

A la pregunta de si su salida del club parisino fue precipitada, Mbappé negó rotundamente cualquier arrepentimiento. “¿Me fui demasiado pronto? No. Mi historia había terminado. Había llegado al final del camino. Lo habría intentado todo. Fue el destino el que quiso que esto sucediera sin mí”, sentenció.

Sobre su adaptación a una posición más centrada en el ataque, tanto en el club como en la selección, el delantero reconoció que ha tenido que evolucionar. “Ser el número 9 de mi club y de mi selección no es lo mismo, pero he mejorado en ciertos aspectos. Me estoy acostumbrando a esta posición. En el fútbol todo es impredecible, y hoy estoy por dentro”, explicó.

En cuanto a su estado de forma actual, Mbappé se mostró satisfecho con su rendimiento desde comienzos de año: “Desde enero, me siento bien, estoy rindiendo bien. No es perfecto, pero estoy en una curva ascendente. Lo más importante es ganar títulos. Todavía tenemos objetivos importantes, y el Mundial de Clubes es uno de ellos”.

Objetivo: el Mundial

También tuvo palabras de apoyo para su joven compañero Rayan Cherki, otra de las promesas del fútbol francés: “Intentamos apoyarlo lo mejor que pudimos. Sus cualidades son evidentes. Ahora todo gira en torno a su cabeza; queríamos que se sintiera bien”.

A nivel colectivo, Mbappé hizo hincapié en los planes de futuro de la selección francesa. El Mundial sigue siendo el gran objetivo a largo plazo, pero no descuidan el trabajo inmediato. “Tenemos una visión a largo plazo: el Mundial. Estamos adquiriendo seguridad ofensiva, pero también necesitaremos seguridad defensiva. Tuvimos muchas bajas, y debemos seguir trabajando. Muchos jugadores importantes volverán, y eso nos dará equilibrio”, afirmó.