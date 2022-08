La estrella de la Liga es el Real Madrid

Solo hay un equipo español entre los catorce que más dinero han gastado en fichajes en este mercado de verano. Al Barcelona de las palancas, segundo en esta tabla le acompañan ocho clubes ingleses, dos alemanes, un francés, un italiano y un holandés. El Chelsea es el líder en inversión y mirando esta tabla es fácil asegurar que la Premier League sigue confirmando cada año su cartel de mejor liga del mundo. Puede que sí o puede que no, según se mire. Es verdad que los clubes ingleses, sin importar si son históricos venidos a menos o nuevos ricos ni la masa social que arrastran, tiran de chequera como si no costara y le dan capones con la barbilla a equipos españoles e italianos con los que no hace mucho ni soñaban competir. El Leeds, ascendido hace poco con Bielsa y que ha luchado este curso pasado por no descender, ahí está octavo en la lista de gastos, mientras que el Nottingham Forest, recién ascendido, puede llegar y quitarle al Betis a Alex Moreno, o el Wolverhampton llevarse a Guedes de un Valencia en descomposición o cederle a mitad de temporada al Barcelona a Adama Traore porque le sobra en la plantilla.

Por ese lado, y por el de venta de camisetas, ocupación de los estadios, repercusión televisiva en otros continentes y todo lo que tenga que ver con el marketing, la Premier arrasa, pero si la Liga pone sus cartas sobre la mesa, la cosa ya no está tan clara. Porque el campeonato español también tiene sus cosas, que no son pocas, y se va reinventando entre crisis pandémicas y estrecheces salariales para no perder el atractivo y seguir siendo objeto de deseo de aficionados internacionales y futbolistas de cualquier condición.

La Premier es la indiscutible reina del mercado de fichajes FOTO: T. Nieto | Teresa Gallardo | Antonio Cruz

La estrella de esta Liga que arranca este viernes en El Sadar con el Osasuna-Sevilla es el vigente campeón, el Real Madrid, que contesta al dominio de la Premier reinando en Europa, porque el campeón de la Champions, el número uno en el bombo uno del sorteo de la fase de grupos juega en la Liga española. Ahí queda eso, Premier, que el curso pasado mandó a todos sus ejércitos a luchar contra los del Bernabéu y salieron derrotados (Chelsea, Manchester City y Liverpool). No es mérito de la Liga, pero sí que se aprovecha de ello, lo mismo que de poder presumir de Balón de Oro en unos meses. El trofeo parece muy encaminado hacia Benzema... que no juega ni en la Premier, ni en la Serie A, ni en la Bundesliga ni en la Ligue1. Es el mejor futbolista de laLiga Santander y quizá del mundo. Chúpate esa también, Premier. Desde Inglaterra mirarán con el mismo asombro que en todo el mundo los refuerzos del Barcelona, con Laporta haciendo ingeniería financiera de riesgo en busca de que el título no se decida tan pronto como la última vez. Lewandowski, Raphinha, Kessie, Christensen, Koundé, Dembélé de vuelta... Parecen muchos cromos valiosos para un club endeudado, pero los va a poner sobre el campo, si consigue inscribirlos, para que el Clásico vuelva a detener el mundo dos veces por temporada.

Y detrás de los dos grandes está el Atlético, que se mantiene ajeno al ruido a la espera de volver a ser el que le gusta a Simeone: sólido, con poca posesión, que roba alto y hace daño sin tocar demasiado. El Cholo tiene a Joao Félix, Griezmann y el regresado Morata después de su paso por la Juventus, mucha dinamita como para ir con el traje de equipo pequeño que trata de competir.

En ese escalón quiere estar el Sevilla, que está ilusionado con que Isco sea el que no ha sido los últimos años en el Real Madrid. Él es la guinda de todo lo que tiene Lopetegui, que es verdad que ha perdido a sus dos muros defensivos a la espera de que Monchi acierte por enésima vez con los recambios.

Hay novedades en cuanto a algunas interpretaciones arbitrales FOTO: T. Nieto | Teresa Gallardo | Antonio Cruz

El Villarreal es otra joya reluciente de este campeonato, semifinalista de la última Champions y que ha reclutado al capitán Morales como gran oportunidad de mercado. Unai Emery mantiene el bloque del año pasado, lo mismo que el Betis del ingeniero Pellegrini, que también quiere dar un paso más. Se fueron a Segunda el Levante, el Alavés y el Granada y han llegado el Valladolid, el Almería y al Girona, que querrán quedarse lo más posible en esta Liga en la que el Madrid defiende título y modelo económico alejado del temporal financiero que afecta a otros y con una plantilla incluso mejorada sobre la que cantó el alirón con varias jornadas de adelanto. Que ruede el balón.